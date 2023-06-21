Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica

Inscrições para curso de Ciências Econômicas do Ifes terminam domingo

Graduação oferece 40 vagas para quem fez Enem entre os anos de 2018 e 2022; alunos vão estudar sem pagar pelo curso. Veja como se inscrever
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jun 2023 às 11:22

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 11:22

Ifes de Cariacica
Ifes de Cariacica tem 40 vagas para o curso de Ciências Econômicas Crédito: Ifes/Divulgação
As inscrições para o curso superior em Ciências Econômicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifes) Campus Cariacica terminam neste domingo, dia 25 de junho. A oferta é de 40 vagas. 
Para participar, o candidato deve ter feito o Enem entre os anos de 2018 e 2022. O atendimento ocorre no site do Ifes Cariacica. 
A seleção levará em conta apenas a pontuação. O curso é de graça e terá oito períodos ao todo. As aulas estão previstas para começar em agosto e serão realizadas no período noturno.
Segundo a instituição, este é o primeiro na Rede Federal de Educação Profissional do Brasil. Atualmente, o curso superior de Economia é oferecido apenas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e por outras duas faculdades particulares.
“É o único curso superior de Ciências Econômicas gratuito no período noturno, o que irá oportunizar estudantes que trabalham durante o dia. Conta com uma matriz curricular que privilegia o pensamento computacional, e uma grade inovadora, alinhada às necessidades de mercado e comprometida com o desenvolvimento regional”, afirma a coordenadora do curso, professora Érika Leal.

Veja Também

Como usar o ChatGPT para estudar para concursos públicos

ES terá curso inédito para Técnico em Veterinária

Saiba as 18 profissões que estarão aquecidas em 2023

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica IFES Qualificação Profissional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial civil da Narcóticos do ES é suspeito de desviar crack do PCC
Imagem de destaque
50 anos na BR 101: posto de combustível faz história no ES
Imagem de destaque
Multinacional espanhola assume esgoto de Vitória e de mais 34 cidades do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados