Inscrições para curso de Ciências Econômicas do Ifes terminam domingo

Ifes de Cariacica tem 40 vagas para o curso de Ciências Econômicas Crédito: Ifes/Divulgação

As inscrições para o curso superior em Ciências Econômicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifes) Campus Cariacica terminam neste domingo, dia 25 de junho. A oferta é de 40 vagas.

Para participar, o candidato deve ter feito o Enem entre os anos de 2018 e 2022. O atendimento ocorre no site do Ifes Cariacica.

A seleção levará em conta apenas a pontuação. O curso é de graça e terá oito períodos ao todo. As aulas estão previstas para começar em agosto e serão realizadas no período noturno.

Segundo a instituição, este é o primeiro na Rede Federal de Educação Profissional do Brasil. Atualmente, o curso superior de Economia é oferecido apenas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e por outras duas faculdades particulares.