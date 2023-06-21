Inscrições para curso de Ciências Econômicas do Ifes terminam domingo

As inscrições para o curso superior em Ciências Econômicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifes) Campus Cariacica terminam neste domingo, dia 25 de junho. A oferta é de 40 vagas.
Para participar, o candidato deve ter feito o Enem entre os anos de 2018 e 2022. O atendimento ocorre no site do Ifes Cariacica.
A seleção levará em conta apenas a pontuação. O curso é de graça e terá oito períodos ao todo. As aulas estão previstas para começar em agosto e serão realizadas no período noturno.
Segundo a instituição, este é o primeiro na Rede Federal de Educação Profissional do Brasil. Atualmente, o curso superior de Economia é oferecido apenas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e por outras duas faculdades particulares.
“É o único curso superior de Ciências Econômicas gratuito no período noturno, o que irá oportunizar estudantes que trabalham durante o dia. Conta com uma matriz curricular que privilegia o pensamento computacional, e uma grade inovadora, alinhada às necessidades de mercado e comprometida com o desenvolvimento regional”, afirma a coordenadora do curso, professora Érika Leal.