Sines do ES abrem 4.178 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Oportunidade de trabalho para pizzaiolo Crédito: Freepik

Julho começa com 4.178 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. As oportunidades estão distribuídas pelo comércio, indústria, prestação de serviços, entre outros setores.

Os interessados em aproveitar as chances devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas dos sistemas, sem aviso prévio à medida que forem preenchidas.

Os postos são para cargos como engenheiro civil, auxiliar de engenheiro civil, nutricionista, assistente administrativo, administrador de marketing, açougueiro, pedreiro, pizzaiolo, repositor de supermercado e gerente de restaurante.

Na Grande Vitória, são mais de 3.500 vagas. A maior oferta está disponível no Sine da Serra, com 1.289 chances. Também há oportunidades na Agência do Trabalhador de Cariacica (1.058) e nos Sines de Vitória (123), Cariacica (257) e Vila Velha (788).

Profissionais do interior podem procurar atendimento nas unidades de Anchieta (36), Cachoeiro de Itapemirim (194), Linhares (97), São Mateus (183) e Aracruz (126), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (27).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar atendimento na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 788

788 Açougueiro (10)

Agente de pesquisa (10)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (13)

Ajudante de eletricista (2)

Ajudante de obras (45)

Ajudante de padeiro (1)

Analista de exportação e importação (1)

Apontador de obras (4)

Armador de ferragens na construção civil (50)

Armador de ferros (2)

Atendente de lanchonete (23)

Atendente de lojas (3)

Atendente de padaria (5)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar de enfermagem (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (10)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pedreiro (10)

Auxiliar de pessoal (4)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Bombeiro hidráulico (56)

Caldeireiro de manutenção (1)

Carpinteiro (62)

Carreteiro (motorista de caminhão carreta) (3)

Condutor de pavimentadora (1)

Conferente de carga e descarga (51)

Consultor de vendas (11)

Costureira em geral (3)

Cozinheiro geral (2)

Eletricista (55)

Eletricista auxiliar (50)

Eletricista de manutenção em geral (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Engenheiro civil (3)

Estoquista (3)

Farmacêutico (1)

Fiscal de loja (3)

Fresador (fresadora universal) (1)

Gerente de frota (1)

Gerente de restaurante (1)

Gerente de vendas (2)

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) (2)

Motorista carreteiro (4)

Motorista de ambulância (1)

Motorista de caminhão (3)

Nutricionista (5)

Operador de caixa (5)

Operador de carregadeira (2)

Operador de compactadora de solos (2)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de escavadeira (2)

Operador de máquinas fixas, em geral (5)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de telemarketing ativo (1)

Operador eletromecânico (2)

Pedreiro (67)

Pizzaiolo (1)

Rasteleiro de asfalto (3)

Recepcionista atendente (1)

Recepcionista secretária (130)

Repositor - em supermercados (3)

Representante técnico de vendas (1)

Secretário - executivo (1)

Soldador (1)

Supervisor comercial (2)

Técnico de enfermagem (6)

Técnico em segurança do trabalho (7)

Técnico mecânico (2)

Vendedor - no comércio de mercadorias (10)

Vendedor interno (6)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.058

1.058 Açougueiro (12)

Adesivador (1)

Agente de vendas (18)

Ajudante de carga e descarga (21)

Ajudante de cargas (3)

Ajudante de distribuição (carga e descarga) (5)

Ajudante de expedição (3)

Ajudante prático (5)

Analista contábil (1)

Analista de marketing (1)

Analista fiscal (1)

Armador (41)

Artífice (3)

Assistente administrativo (1)

Assistente de dp (3)

Assistente de logística (1)

Atendente (3)

Atendente de loja (14)

Atendente de relacionamento (25)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de almoxarifado (2)

Auxiliar de carga e descarga (100)

Auxiliar de cozinha/salgadeira (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (4)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de fabricação (50)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar de obras (98)

Auxiliar de pintura (1)

Auxiliar de produção (40)

Auxiliar de requalificação de cilindro gnv (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar mecânico (2)

Balconista (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Caldeireiro (20)

Caldeireiro/soldador (5)

Carga e descarga (50)

Carpinteiro (22)

Conferente (50)

Consultor interno de vendas (1)

Costureira polivalente (2)

Cozinheiro(a) (1)

Cuidador (3)

Desenhista (cadista) (1)

Divulgador /panfletagem (4)

Eletricista (2)

Eletromecânico (1)

Embalador (9)

Empregada doméstica (1)

Encarregado/mestre de obras (1)

Enfermeiro do trabalho (3)

Entregador (4)

Estágio em marketing (1)

Estágio técnico ou superior (1)

Estoquista (21)

Faxineiro (3)

Instrumentista tubista (1)

Lanterneiro (1)

Líder de produção (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico hidráulico (1)

Mecânico líder (1)

Meio oficial de solda (2)

Meio-oficial (1)

Montador (1)

Motorista (3)

Motorista carreteiro cnh E (85)

Motorista cnh D (3)

Motorista cnh D/E (2)

Motorista de caminhão cnh D (3)

Motorista entregador (1)

Motorista truck – viagem (1)

Motorista truck cnh D (1)

Oficial carpinteiro (10)

Oficial pleno (5)

Oficial pleno carpinteiro (10)

Operador de empilhadeira elétrica (2)

Operador de logística (10)

Operador de máquinas (6)

Operador de ponte rolante (cabine) (1)

Operador de produção (2)

Pedreiro (87)

Porteiro (1)

Pré-vendedora (10)

Rasteleiro (5)

Recepcionista (1)

Recuperador de crédito (1)

Repositor (8)

Soldador (2)

Supervisor (3)

Técnico de segurança no trabalho (3)

Vendedor (3)

Vendedor externo – pj (3)

Vendedor externo (20)

Vendedor interno (5)

Vendedor(a) (4)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (16)

Almoxarife (1)

Assistente de atendimento (2)

Assistente de vendas (2)

Atendente de relacionamento (23)

Auxiliar administrativo (7)

Auxiliar de atendimento (1)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de planejamento (1)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Borracheiro (1)

Mecânico (1)

Operador de loja (2)

Preparador de estruturas (1)

Soldador (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.289

Açougueiro (8)

Ajudante de carga e descarga (36)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de depósito (5)

Ajudante de estruturas metálicas pcd (1)

Ajudante de obras (29)

Ajudante de pátio de sucata (11)

Alinhador de direção (1)

Almoxarife (4)

Analista de contas (1)

Analista financeiro (1)

Armador de ferros (14)

Artífice de manutenção (4)

Assistente administrativo pcd (1)

Assistente administrativo de rh pcd (1)

Atendente de lanchonete (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de almoxarifado pcd (2)

Auxiliar de contabilidade/fiscal (2)

Auxiliar de cozinha (27)

Auxiliar de expedição pcd (5)

Auxiliar de limpeza (38)

Auxiliar de linha de produção pcd (5)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (3)

Auxiliar de manutenção extintores de incêndio (2)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico de autos (3)

Auxiliar de operação (20)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar logístico (16)

Auxiliar logístico jp parttime (10)

Auxiliar operacional de logística (5)

Borracheiro (2)

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) (10)

Caldeireiro montador (20)

Camareira de hotel (2)

Carpinteiro (27)

Comprador pcd (1)

Consultor de vendas (2)

Contador (2)

Corretor de imóveis (15)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (1)

Dedetizador (3)

Eletricista de manutenção industrial (3)

Eletricista força e controle (7)

Eletricista montador (5)

Embalador, a mão (10)

Empacotador, a mão pcd (6)

Encanador indústrial (195)

Encarregado de elétrica (3)

Encarregado de soldagem (18)

Enfermeiro pcd (1)

Estagiário (engenheiro de produção) (1)

Estoquista (6)

Fiscal de loja (10)

Fresador cnc (1)

Garçom (2)

Inspetor de linha de produção (9)

Jardineiro pcd (20)

Mandrilhador (1)

Marceneiro (1)

Mecânico (23)

Mecânico de equipamentos industriais pcd (1)

Mecânico de manutenção veicular (2)

Mecânico de prensas (1)

Mecânico de suspensão (3)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico montador pcd (2)

Mestre de caldeiraria (36)

Modelista (1)

Montador (1)

Montador pcd (1)

Montador de acessórios (2)

Motofretista (3)

Motorista de caminhão (2)

Operador de caixa (20)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de fresadora (usinagem de madeira) (1)

Operador de logística (4)

Operador de máquina de arame (3)

Operador de máquina de cortar, colar e dobrar papel (1)

Operador de máquinas agrícolas (1)

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)

Operador de máquinas (4)

Operador de retroescavadeira (6)

Operador de rolo (1)

Operador de suporte técnico (telemarketing) (10)

Operador de vendas (lojas) pcd (10)

Operador de vendas (lojas) (10)

Padeiro (4)

Pedreiro (38)

Pintor automotivo (1)

Preparador de massa abrasiva (2)

Projetista eletrotécnico (2)

Promotor de vendas (26)

Rastreador de satélite (2)

Reparador de aparelhos eletro doméstico (1)

Repositor (10)

Repositor - em supermercados (10)

Representante comercial (1)

Saladeira (1)

Serralheiro (5)

Servente de serviços gerais (10)

Soldador (38)

Soldador de toldo (2)

Soldador tig/mig (199)

Supervisor de manutenção industrial de produção (6)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico de segurança do trabalho (30)

Técnico em enfermagem pcd (3)

Técnico em mecânica industrial (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Torneiro mecânico (2)

Tratorista operador de roçadeira (4)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor externo (30)

Vendedor interno (6)

Vendedor porta a porta (10)

Vistoriador veicular (1)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 123

Açougueiro (6)

Administrador (1)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de obras (10)

Analista de contabilidade (5)

Analista de folha de pagamento (1)

Analista fiscal (economista) (5)

Armador de ferros (2)

Atendente balconista (2)

Atendente de lojas pcd (2)

Atendente de padaria (5)

Atendente do setor de frios e laticínios (4)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Borracheiro pcd (1)

Carpinteiro (4)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (2)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (2)

Cuidador em saúde (10)

Eletricista (2)

Embalador, a mão (6)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Garçom (2)

Gari pcd (2)

Jardineiro (1)

Motorista auxiliar (1)

Motorista entregador (1)

Operador de caixa (13)

Operador de retroescavadeira (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (3)

Pedreiro de alvenaria (1)

Polidor de veículos (1)

Saladeiro (1)

Soldador (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de suporte de ti (1)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de comércio varejista (1)

Vendedor de plano de saúde (1)

Vendedor interno (3)

Zelador de edifício (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 257

Açougueiro (12)

Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de obras (5)

Ajudante de padeiro (8)

Atendente de farmácia (Balconista) (3)

Atendente de farmácia pcd (7)

Auxiliar de lavanderia (4)

Caldeireiro (4)

Camareira (6)

Conferente de carga e descarga (10)

Coordenador pedagógico (1)

Dedetizador (1)

Desenhista (cad) (2)

Educador social (1)

Embalador pcd (30)

Instrutor de treinamentos (1)

Líder de manutenção (1)

Mecânico de auto em geral (1)

Nutricionista (5)

Operador de caixa pcd (30)

Promotor de vendas (100)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Supervisor de logística (1)

Técnico de manutenção eletrônica (1)

Vendedor porta a porta (20)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 36

Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Ajudante de obras (6)

Analista de logística (1)

Assistente de departamento pessoal (1)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de serviços gerais (doméstica) (1)

Camareira de hotel (1)

Cortador de mármore e granito (1)

Encarregado de obras civis (2)

Montador de andaimes (10)

Operador de caixa (2)

Operador de munck (1)

Repositor de mercadorias (1)

Supervisor de operação (1)

Técnico eletricista (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 194

Acabador (1)

Agente de pátio (madeireira) (5)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de resinador (1)

Almoxarife (Vargem Alta) (1)

Apontador de obras (Vargem Alta) (1)

Armador de ferros (1)

Auxiliar administrativo (Safra) (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de cozinha pcd (1)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de linha de produção (Castelo) (100)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de produção frigorífico (higienização noturna) (5)

Auxiliar de produção ração (Castelo) (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Carpinteiro (8)

Carpinteiro de fôrmas (concreto) (2)

Consultor comercial (1)

Costureira de reparação de roupas (2)

Costureira em geral (1)

Cuidadora (1)

Eletricista industrial (2)

Eletricista industrial (castelo) (1)

Empregada doméstica (1)

Faxineiro pcd (1)

Gerente de comunicação (1)

Mecânico de caminhões (diesel) (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico industrial (1)

Mecânico industrial (Castelo) (4)

Motorista de caminhão caçamba D (1)

Operador de escavadeira (Vargem Alta) (1)

Operador de máquina patrol (Marataízes) (2)

Operador de ponte (2)

Operador de retroescavadeira D (Vargem Alta) (1)

Orientador comercial (3)

Pedreiro (8)

Pedreiro (Marataízes) (5)

Polidor (1)

Sinaleiro de trânsito pcd (5)

Técnico em atendimento externo cnh: A (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Técnico em segurança do trabalho cnh: AB (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Vendedor de balcão (1)

Vendedor externo (mármore e granito) (1)

Vendedor interno (5)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 126

Atendente de padaria (3)

Auxiliar de obras civil (3)

Carpinteiro (1)

Cuidador de saúde (3)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de obra civil (2)

Encarregado de solda (6)

Engenheiro de projetos (1)

Goivador/soldador (1)

Inspetor de elétrica e instrumentação (1)

Inspetor de estruturas metálicas (1)

Inspetor de pintura (1)

Instrumentista (8)

Instrumentista tubista (2)

Líder de roçada (1)

Lixador (20)

Maçariqueiro (7)

Monitor de informática (1)

Oficial de pedreiro (3)

Pedreiro (10)

Pintor (1)

Repositor de mercadorias (Aracruz/João Neiva) (1)

Soldador eletrodo e Mig (40)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em meio ambiente (1)

Técnico instrumentista (8)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 97

Açougueiro (1)

Ajudante de expedição (3)

Apontador (3)

Armador (5)

Assistente comercial (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente (1)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de laboratório (1)

Auxiliar de logística (10)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Borracheiro (2)

Caixa (1)

Carpinteiro (5)

Chapeiro (2)

Conferente (6)

Cozinheiro de lanchonete (1)

Eletromecânico (1)

Montador de veículo (1)

Motoboy (1)

Motorista operador de munck (2)

Motosserrista (8)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de guindaste (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de loja (1)

Operador de logística (3)

Operador de produção pcd (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de rolo de pneu (1)

Pedreiro (2)

Promotor de vendas (1)

Secretária (3)

Técnico de instalação (1)

Técnico mecânico automotivo (1)

Técnico meio ambiente (2)

Técnico rede telecomunicação (1)

Técnico segurança do trabalho (2)

Vendedor (6)

Vendedor interno (2)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.

Vagas: 183

Administrador de empresa (1)

Açougueiro (1)

Ajudante de padeiro (1)

Armador (1)

Auxiliar de obras (1)

Auxiliar de serviços gerais (Pinheiros) (5)

Auxiliar de produção (30)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de eletricista (2)

Auxiliar de elétrica (17)

Auxiliar de serviços gerais pcd (1)

Almoxarife (1)

Camareira (Itaúnas) (3)

Carpinteiro (4)

Chef de cozinha (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (Guriri) (1)

Coletor de lixo pcd (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro (3)

Consultor de vendas (2)

Chapeiro (1)

Chefe de pista (posto) (5)

Eletricista (17)

Encarregado de obras (1)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista (2)

Estoquista (2)

Frentista (5)

Funileiro (1)

Garçom (2)

Instalador fotovoltaico (3)

Jardineiro (1)

Líder de campo (2)

Manicure (1)

Mecânico soldador (1)

Mecânico de caminhão (1)

Montador automotivo (1)

Oficial de construção civil (5)

Oficial de manutenção (1)

Operador de máquina nível IV (2)

Operador de monitoramento (4)

Padeiro (2)

Plataformista (1)

Professor de inglês (1)

Pedreiro (3)

Promotor de vendas (20)

Recepcionista (1)

Supervisor de vendas (1)

Técnico de operação (1)

Técnico de instalação de internet (1)

Técnico em instalação de sistema de segurança (1)

Técnico atendente (6)

Vendedor interno (3)

Vendedor externo (2)

Vigia (1)

Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.