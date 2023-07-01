Empresas preveem investimentos e geração de empregos no Noroeste do ES

O frigorifico Frisa foi autorizada a exportar para fora do país, o que deve movimentar a economia da região Noroeste Crédito: Frisa/Divulgação

Para empresas de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , o cenário é de retomada da economia após o período de restrições impostas pela pandemia. Os empresários projetam investimentos em tecnologia na saúde e comércio supermercadista, além de expansão nos setores alimentício, da educação, serviço, e de confecções. As ampliações devem gerar também novos postos de emprego na região.

Para celebrar os resultados, empresários de Colatina se reuniram na noite desta sexta-feira (30) no Programa Gazeta Empresarial. Evento promovido pela Rede Gazeta que reconhece os empreendimentos que se destacam na lembrança do consumidor, que completa 20 anos em Colatina.

Para celebrar os resultados, empresários de Colatina se reuniram no Programa Gazeta Empresarial Crédito: Programa Gazeta Empresarial | Divulgação

Segundo o prefeito do município Guerino Balestrassi, a administração pública aposta em políticas sociais e sustentáveis para atrair mais investimentos.

"Nós estamos no momento propício para atração de investimentos. É um ambiente bastante empreendedor e estávamos em uma busca ativa por empreendimentos. Algumas empresas já iniciaram o processo de fixação em Colatina. Os arranjos ligados à confecção e vestuários sempre proporcionam oportunidades, além também das rochas ornamentais. Nós também temos um forte dinamismo na área de saúde e educação" Guerino Balestrassi - Prefeito de Colatina

Unesc

Segundo o diretor jurídico da Unesc (Centro Universitário do Espírito Santo), Breno Vasconcelos, Colatina é um polo de investimentos que acaba sendo referência não só para a região, mas até para fora do Estado, como por exemplo a Bahia. Por isso, a Unesc prevê investimentos para ampliar os serviços existentes e trazer novas oportunidades até o próximo ano.

"De investimentos programados para acontecer nos próximos 18 meses só nas instalações físicas, o valor passa dos R$ 10 milhões. Abrindo novos cursos e vagas, também acarreta em novas contratações de emprego" Breno Vasconcelos - Diretor jurídico

Frisa

As expectativas também são boas para o frigorífico Frisa. O diretor Emerson Leonardo Lázaro afirma que além do lançamento de novas linhas, a empresa também foi autorizada a exportar, o que deve movimentar a economia da região.

"Nesse início de ano, nós, da unidade de Colatina, fomos habilitados para exportar para a China. Isso vai gerar mais empregos, pelo menos 100 novos postos. Isso tem tudo para alavancar a pecuária capixaba" Emerson Leonardo Lázaro - Diretor do Frisa

Luz e Força Santa Maria

A empresa Luz e Força Santa Maria está com um investimento de cerca de R$ 80 milhões para a ampliação dos serviços. O assessor da diretoria, Henrique Barbieri Coutinho, afirma que além da criação de postos de trabalho com as novas instalações, a ampliação também deve atrair mais indústrias para a região.

"Neste ano até 2025, nós estamos fazendo o maior investimento já feito pela Santa Maria, que é um segundo acesso à rede básica. Nós estamos construindo uma nova subestação em Baunilha e vamos construir uma linha de 28km até João Neiva. Com isso, fica disponível energia em várias tensões para indústrias e consumidores de grande porte que queiram ingressar lá" Henrique Barbieri Coutinho - Assessor da diretoria

Unimed Colatina

No segmento da saúde, a Unimed Colatina vai ganhar novas unidades até o início do próximo ano. O presidente, Welderson Pessimilio, afirma que além de Colatina, São Gabriel da Palha também está no plano de expansão da empresa. Os investimentos para a ampliação giram em torno de R$ 5 milhões.

"É ano de muitos investimentos, não só na sede de Colatina como também no interior. Nós inauguramos um novo “Viver bem” no Centro da cidade, que vai ser um centro de referência na assistência médica. Também está em fase inicial de obras a nova maternidade e o novo laboratório Unimed. Nós acreditamos que toda essa expansão deve gerar 150 novos empregos até o início do ano que vem" Welderson Pessimilio - Presidente Unimed Colatina

Lavagnoli

Há mais de 30 anos no mercado, o Supermercado Lavagnoli investe na modernização de lojas e informatização do sistema. O grupo já conta com um site para que os clientes possam realizar as compras online e agora também investe na criação de um aplicativo para melhorar o sistema. Além disso, segundo o gerente comercial, Ricardo Gomes da Silva, novas unidades devem ser abertas no próximo ano.

"Estamos investindo muito na área de informática e aplicativos, inclusive de compras. No próximo ano, também estamos planejando uma loja maior no bairro Honório Fraga. [...] Nós pretendemos criar até 150 novos empregos com a nova loja que deve sair" Ricardo Gomes da Silva - gerente comercial do Lavagnoli

Oba

Apesar do cenário instável da economia, o diretor sócio do Oba, Giliard Nossa, afirma que a empresa tem conseguido prosperar em Colatina e vem constantemente investindo em estrutura e inovação. No último ano, foram mais de R$ 15 milhões investidos na região, e mais investimentos são previstos.

"Nós estamos ampliando nossas lojas em Colatina. Esse ano ainda devemos abrir duas novas unidades. Um investimento em torno de R$ 8 a R$ 10 mil e gerar até 20 empregos diretos" Giliard Nossa - diretor sócio do Oba

Cartão de Todos

Segundo Tiago Pagani Garcia, diretor sócio do Cartão de Todos, cartão de descontos para acesso a serviços de saúde, a empresa está em crescimento, assim como Colatina.

"Nós tivemos a ampliação de todas as filiais. Com a expansão, nós tivemos um crescimento de 30% dos colaboradores, e temos a perspectiva de crescer mais. Colatina, hoje, tem uma perspectiva excelente de crescimento." Tiago Pagani Garcia - diretor sócio do Cartão de Todos

Mercadão

Há 50 anos no mercado, o sócio lojas mercadão Israel Guariento, afirma que apesar das crises enfrentadas ao longo dos anos, o cenário econômico atual é positivo para o crescimento da empresa.

"As expectativas econômicas para os próximos anos são ótimas. Que venham vários outros 50 anos " Israel Guariento - Sócio do Mercadão

Labmaia

O Labmaia já está presente no Norte e no Noroeste do Espírito Santo, e agora pretende ampliar as unidades em outras cidades até chegar no Sul do Estado. Com a ampliação, as contratações devem aumentar em 20%. O diretor geral dos laboratórios, Cleber Maia, afirma que além da expansão, os principais projetos de investimentos estão na tecnologia.

"Nós estamos investindo na parte de tecnologia em saúde, inteligência artificial até para trazer mais segurança nos resultados. Nós também pretendemos atender outros municípios, levar a tecnologia dos grandes centros para o interior. Com essa ampliação, até 2026, nós pretendemos estar de Norte a Sul do Estado" Cleber Maia - diretor geral do Labmaia

Sicoob

Mas os resultados esperados pelas empresas também dependem da queda da taxa de juros. O diretor executivo Sicoob, Alair José Giuriato, afirma que o aceno do banco central para que isso aconteça a partir de agosto traz certo alívio para o segmento empresarial. A cooperativa completa 20 anos em Colatina e traz uma perspectiva positiva para os próximos anos.

"A precificação do juros alto acaba retraindo o consumo. Estamos otimistas que com a redução a economia possa voltar a crescer" Alair José Giuriato - diretor executivo Sicoob