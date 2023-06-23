Postos de trabalho

Atacarejo faz mutirão com 100 vagas de emprego na Serra

Interessados devem se apresentar nos dias 26 e 27 de junho; há chances para operador de caixa, auxiliar de açougue, repositores, entre outros
Diná Sanchotene

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 15:27

Top Max Atacarejo que vai funcionar na Serra
Top Max Atacarejo fará ação especial para contratar funcionários Crédito: Divulgação
Um novo empreendimento do setor supermercadista vai abrir as portas em breve na Serra. Para agilizar a contratação de pessoal, o Top Max Atacarejo, do Grupo ABR, vai realizar um mutirão para selecionar 100 profissionais.
O atendimento dos candidatos será realizado nos dias 26 e 27 de junho de 2023, das 9 às 15 horas, no local onde vai funcionar a loja, Avenida Copacabana, 540, Morada de Laranjeiras.
As oportunidades são para:
  • Operador de caixa
  • Açougueiro
  • Auxiliar de açougue
  • Auxiliar de cozinha
  • Repositores
  • Empacotadores nas diversas áreas.
Também há postos de trabalho para pessoas com deficiência.
O modelo de negócios vai unir atacado e varejo, com vendas voltadas para grandes e pequenas quantidades para famílias e comerciantes.
A loja terá 23 mil m², sendo 12 mil m² de área construída, 350 vagas de estacionamento, além de um complexo de lojas.

