Advogada que levou pedrada em Vila Velha faz cirurgia e recebe alta

Na gravação, Michaella também contou que foram oito horas de cirurgia e que ficou com o rosto muito inchado. "Oi pessoal, tô passando aqui para dizer que já tô em casa, tive alta hoje (domingo), graças a Deus. A cirurgia foi na sexta-feira, foi uma cirurgia muito complexa, foram oito horas de cirurgia. Eu fiquei com muito inchaço. Ontem, eu não conseguia nem abrir o olho, hoje já tô conseguindo, graças a Deus", iniciou.

A advogada ficou internada durante oito dias e passou por uma cirurgia para reconstrução dos ossos do crânio.

"E agora é descansar, porque a minha recuperação vai ser bem longa. Agradeço muito a toda equipe médica, todos os enfermeiros que cuidaram de mim. Podem ter certeza que cada um de vocês foram essenciais pra minha recuperação. E agora é descansar" Michaella Zukowski Reis - Advogada vítima de pedrada

Nas imagens de tomografia feitas pela advogada, é possível ver como ficou o crânio logo depois do ataque e depois da cirurgia.

Exames apontaram afundamento de crânio em advogada atingida por paralelepípedo dentro de carro em rodovia do ES Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

O caso aconteceu no dia 8 de julho. Michaella estava passando pela ES 060, a Rodovia do Sol, com o pai e o irmão e seguia para o aeroporto para acompanhar o velório do avô em Minas Gerais.

A família foi surpreendida pelo homem, que jogou o paralelepípedo e atingiu a advogada, que estava no banco do carona. Logo depois, o suspeito fugiu e a advogada foi levada para um hospital.

Suspeito foi preso

Dois dias depois de Michaella ter sido atingida, a polícia conseguiu prender um homem de 40 anos suspeito de ter atirado a pedra. Ele foi autuado por tentativa de homicídio

Gelson Aparecido dos Santos confessou o crime e disse à polícia que andava em zigue-zague pela pista quando o pai de Michaella buzinou. Foi nesse momento que decidiu jogar a pedra e alegou que estava sob efeito de álcool e drogas.

Segundo o titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, o suspeito é dependente químico, morador em situação de rua e reconhecido por circular a região do crime.

O delegado acrescentou que, após ser detido, o homem teve a prisão preventiva decretada pela Segunda Vara Criminal de Vila Velha, por destruir a tornozeleira eletrônica que usava.