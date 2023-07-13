Advogada que levou pedrada na cabeça no ES vai passar por cirurgia

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a advogada afirmou que tem sido acompanhada por um médico e disse estar "super ansiosa". O profissional conversou com Michaella Zukowski sobre os procedimentos que serão feitos nesta sexta (14).

A advogada Michaella Zukowski, que foi alvo de uma pedrada em Vila Velha Crédito: Reprodução | Instagram

"O doutor Renato passou aqui para me explicar como vai ser. Não é muito bonito, não, mas minha mãe está aqui tentando me acalmar. Graças a Deus vou estar dormindo, não vou ver nada. Mas, de acordo com ele, vai precisar abrir uma parte da cabeça, tirar a pela, até para não ficar marca no meu rosto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estou aqui super ansiosa" Michaella Zukowski - Advogada ferida com pedrada

No último sábado (8), por volta das 5h, Michaella estava com o pai e um irmão dentro de um carro, a caminho do Aeroporto de Vitória. Eles embarcariam para Minas Gerais, onde estava marcado o velório do avô.

Quando passavam pelo trecho, eles foram surpreendidos por um homem que atirou a pedra contra o carro. A advogada, que estava no banco do carona, foi atingida pela pedra. Ela teve afundamento de crânio.

De acordo com o médico Renato Marano, conforme publicado no Instagram, o atendimento começou ainda durante o sábado (8). A equipe de profissionais realizou a limpeza das feridas e uma sutura - procedimento de costura dos tecidos que permite a cicatrização.

Nesta sexta (14), de acordo com o médico, haverá implantação de placas e parafusos. "Ela [Michaella] teve uma fratura que quebrou o osso em várias partes. Fizemos uma primeira abordagem no sábado à noite", disse o cirurgião bucomaxilofacial Renato Marano.

"Ela agora vai passar por uma segunda abordagem. Vamos reduzir as fraturas de maneira definitiva, por meio de placas e parafusos. O objetivo é restabelecer a estética facial e a função dos ossos" Renato Marano - Cirurgião bucomaxilofacial

Michaella tem recebido apoio de familiares e amigos durante a internação. Nas redes sociais, a advogada compartilhou imagens de presentes e um vídeo feito por uma criança, desejando melhoras para a vítima da pedrada.

Homem que jogou pedra foi autuado por tentar matar advogada

Exames apontaram afundamento de crânio em advogada atingida por paralelepípedo dentro de carro em rodovia do ES Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal