Advogada que levou pedrada na cabeça no ES vai passar por cirurgia

A advogada de 25 anos, atingida na cabeça por uma pedrada quando estava dentro de um carro na Rodovia do Sol, em Vila Velha, apresenta um quadro de saúde estável e vai passar por uma cirurgia na sexta-feira (14). O homem que atirou a pedra – utilizada em calçamentos – que atingiu Michaella Zukowski está preso, e a vítima tenta se recuperar. Ela está internada em um hospital em Vitória desde o dia do fato, no último sábado (8).
Em um vídeo publicado nas redes sociais, a advogada afirmou que tem sido acompanhada por um médico e disse estar "super ansiosa". O profissional conversou com Michaella Zukowski sobre os procedimentos que serão feitos nesta sexta (14).
"O doutor Renato passou aqui para me explicar como vai ser. Não é muito bonito, não, mas minha mãe está aqui tentando me acalmar. Graças a Deus vou estar dormindo, não vou ver nada. Mas, de acordo com ele, vai precisar abrir uma parte da cabeça, tirar a pela, até para não ficar marca no meu rosto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estou aqui super ansiosa"
No último sábado (8), por volta das 5h, Michaella estava com o pai e um irmão dentro de um carro, a caminho do Aeroporto de Vitória. Eles embarcariam para Minas Gerais, onde estava marcado o velório do avô.
Quando passavam pelo trecho, eles foram surpreendidos por um homem que atirou a pedra contra o carro. A advogada, que estava no banco do carona, foi atingida pela pedra. Ela teve afundamento de crânio.
De acordo com o médico Renato Marano, conforme publicado no Instagram, o atendimento começou ainda durante o sábado (8). A equipe de profissionais realizou a limpeza das feridas e uma sutura - procedimento de costura dos tecidos que permite a cicatrização.
Nesta sexta (14), de acordo com o médico, haverá implantação de placas e parafusos. "Ela [Michaella] teve uma fratura que quebrou o osso em várias partes. Fizemos uma primeira abordagem no sábado à noite", disse o cirurgião bucomaxilofacial Renato Marano.
"Ela agora vai passar por uma segunda abordagem. Vamos reduzir as fraturas de maneira definitiva, por meio de placas e parafusos. O objetivo é restabelecer a estética facial e a função dos ossos"
Michaella tem recebido apoio de familiares e amigos durante a internação. Nas redes sociais, a advogada compartilhou imagens de presentes e um vídeo feito por uma criança, desejando melhoras para a vítima da pedrada.
Homem que jogou pedra foi autuado por tentar matar advogada
A Polícia Civil prendeu, no início da tarde de segunda-feira (10), o homem de 40 anos, suspeito de ter atirado a pedra no carro em que estava a advogada. Em depoimento, ele confessou o crime e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O indivíduo não teve o nome divulgado.
Segundo o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, o homem é dependente químico e, pouco após ser detido, teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha por destruir a tornozeleira eletrônica que usava. O uso do equipamento foi determinado pela Justiça, em consequência de ações penais que o homem responde por crimes como de trânsito, estupro, desacato, roubo e porte ilegal de arma de fogo.