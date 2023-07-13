Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso em Vila Velha

Advogada que levou pedrada na cabeça no ES vai passar por cirurgia

Quase uma semana após ser atingida, dentro do carro, por uma pedra atirada por um homem na Rodovia do Sol, Michaella Zukowski, de 25 anos, tem quadro estável e está internada

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 10:35

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

13 jul 2023 às 10:35
advogada de 25 anos, atingida na cabeça por uma pedrada quando estava dentro de um carro na Rodovia do Sol, em Vila Velha, apresenta um quadro de saúde estável e vai passar por uma cirurgia na sexta-feira (14). O homem que atirou a pedra – utilizada em calçamentos – que atingiu Michaella Zukowski está preso, e a vítima tenta se recuperar. Ela está internada em um hospital em Vitória desde o dia do fato, no último sábado (8).
Em um vídeo publicado nas redes sociais, a advogada afirmou que tem sido acompanhada por um médico e disse estar "super ansiosa". O profissional conversou com Michaella Zukowski sobre os procedimentos que serão feitos nesta sexta (14).
A advogada Michaella Zukowski, que foi alvo de uma pedrada em Vila Velha
A advogada Michaella Zukowski, que foi alvo de uma pedrada em Vila Velha Crédito: Reprodução | Instagram
"O doutor Renato passou aqui para me explicar como vai ser. Não é muito bonito, não, mas minha mãe está aqui tentando me acalmar. Graças a Deus vou estar dormindo, não vou ver nada. Mas, de acordo com ele, vai precisar abrir uma parte da cabeça, tirar a pela, até para não ficar marca no meu rosto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estou aqui super ansiosa"
Michaella Zukowski - Advogada ferida com pedrada
No último sábado (8), por volta das 5h, Michaella estava com o pai e um irmão dentro de um carro, a caminho do Aeroporto de Vitória. Eles embarcariam para Minas Gerais, onde estava marcado o velório do avô.
Quando passavam pelo trecho, eles foram surpreendidos por um homem que atirou a pedra contra o carro. A advogada, que estava no banco do carona, foi atingida pela pedra. Ela teve afundamento de crânio.
De acordo com o médico Renato Marano, conforme publicado no Instagram, o atendimento começou ainda durante o sábado (8). A equipe de profissionais realizou a limpeza das feridas e uma sutura - procedimento de costura dos tecidos que permite a cicatrização.
Nesta sexta (14), de acordo com o médico, haverá implantação de placas e parafusos. "Ela [Michaella] teve uma fratura que quebrou o osso em várias partes. Fizemos uma primeira abordagem no sábado à noite", disse o cirurgião bucomaxilofacial Renato Marano.
"Ela agora vai passar por uma segunda abordagem. Vamos reduzir as fraturas de maneira definitiva, por meio de placas e parafusos. O objetivo é restabelecer a estética facial e a função dos ossos"
Renato Marano - Cirurgião bucomaxilofacial
Michaella tem recebido apoio de familiares e amigos durante a internação. Nas redes sociais, a advogada compartilhou imagens de presentes e um vídeo feito por uma criança, desejando melhoras para a vítima da pedrada.

Homem que jogou pedra foi autuado por tentar matar advogada

A Polícia Civil prendeu, no início da tarde de segunda-feira (10), o homem de 40 anos, suspeito de ter atirado a pedra no carro em que estava a advogada. Em depoimento, ele confessou o crime e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O indivíduo não teve o nome divulgado.
Exames apontaram afundamento de crânio em advogada atingida por paralelepípedo
Exames apontaram afundamento de crânio em advogada atingida por paralelepípedo dentro de carro em rodovia do ES Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal
Segundo o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, o homem é dependente químico e, pouco após ser detido, teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha por destruir a tornozeleira eletrônica que usava. O uso do equipamento foi determinado pela Justiça, em consequência de ações penais que o homem responde por crimes como de trânsito, estupro, desacato, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Veja Também

Só nos primeiros 5 meses do ano, 12 latrocínios foram registrados no ES

Crime em Pedro Canário: Justiça concede alvará e último PM deixa presídio

Dupla é apreendida com armas pesadas no Morro da Garrafa em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo rodovia do sol Saúde Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades 2026 reforça esporte como meio de transformação social
Mulher com dor no peito
Arritmia cardíaca: veja os principais sintomas da doença
Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições diminui no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados