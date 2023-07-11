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Confessou crime

Homem que jogou pedra em carro é autuado por tentar matar advogada no ES

Indivíduo de 40 anos rompeu tornozeleira eletrônica antes de atirar pedra contra o carro em que a vítima estava; ele já responde por crimes como estupro, desacato, roubo, porte ilegal de arma de fogo e de trânsito

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 07:35

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 jul 2023 às 07:35
A advogada Michaella Zukowski levou pedrada dentro de carro em Vila Velha
A advogada Michaella Zukowski levou pedrada dentro de carro em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram
Polícia Civil prendeu, no início da tarde de segunda-feira (10), o homem de 40 anos, suspeito de ter atirado uma pedra em um carro e atingir uma advogada de 25 anos que estava dentro do veículo na Rodovia do Sol, em Vila Velha, no último sábado (8). Em depoimento, ele confessou o crime e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O indivíduo não teve o nome divulgado.
Michaella Zukowski, de 25 anos, estava no veículo com o pai e o irmão no momento em que foi atingida pela pedra jogada pelo homem. Segundo a família, a jovem sofreu afundamento de crânio e passou por cirurgia.
Segundo o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, o homem é dependente químico e, pouco após ser detido, teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha por destruir a tornozeleira eletrônica que usava.
O uso do equipamento foi determinado pela Justiça, em consequência de ações penais que o homem responde por crimes como de trânsito, estupro, desacato, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Sobre o caso

A advogada Michaella Zukowski, de 25 anos, sofreu afundamento de crânio após ser atingida por uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) enquanto estava no carro com o pai e o irmão na Rodovia do Sol, em Vila Velha, no último sábado (8). 
De acordo com a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma mulher com ferimento profundo na cabeça havia dado entrada em um hospital particular no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.
No hospital, o pai da advogada contou que estava com ela e o outro filho e os três seguiam por volta de 5h para o aeroporto de Vitória. Quando passavam pela Rodovia do Sol, foram surpreendidos por um homem, que atirou a pedra contra o carro. A filha, que estava no banco do carona, foi atingida pela pedra.
"Um indivíduo saiu do canto da rua e lançou um paralelepípedo na direção do carro, vindo a acertar o carro das vítimas na região do para-brisa, quebrando-o", informou a PM.
O suspeito fugiu e não foi mais visto pelos ocupantes do veículo. Ferida, Michaella foi socorrida pelo pai e o irmão e levada para o hospital particular da Praia da Costa, e depois foi transferida para um hospital particular de Vitória, onde permanece internada.
A advogada já passou por um procedimento para fechar a ferida e deve passar por outra cirurgia de reconstrução óssea. Apesar da gravidade do ferimento, a jovem está consciente e conversando, mas não tem previsão de alta.

Advogada seguia para velório do avô

A advogada Michaella Zukowski, estava a caminho do Aeroporto de Vitória e embarcaria com o pai para Minas Gerais, onde ocorreu o velório do avô dela. 
A jovem  apareceu nas redes sociais para dar notícias a amigos e familiares. Do hospital, ela gravou um vídeo em que fala sobre a gravidade do ferimento na cabeça e agradece as mensagens de carinho. Confira abaixo.

+ SOBRE O CASO

Advogada é internada com afundamento de crânio após levar pedrada em Vila Velha

Advogada seguia para velório do avô quando foi atingida por pedrada em Vila Velha

Suspeito de jogar pedra que atingiu advogada é preso pela polícia no ES

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crime Polícia Civil Vila Velha
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