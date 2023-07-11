Homem que jogou pedra em carro é autuado por tentar matar advogada no ES

A Polícia Civil prendeu, no início da tarde de segunda-feira (10), o homem de 40 anos, suspeito de ter atirado uma pedra em um carro e atingir uma advogada de 25 anos que estava dentro do veículo na Rodovia do Sol, em Vila Velha, no último sábado (8). Em depoimento, ele confessou o crime e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O indivíduo não teve o nome divulgado.
Michaella Zukowski, de 25 anos, estava no veículo com o pai e o irmão no momento em que foi atingida pela pedra jogada pelo homem. Segundo a família, a jovem sofreu afundamento de crânio e passou por cirurgia.
Segundo o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, o homem é dependente químico e, pouco após ser detido, teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha por destruir a tornozeleira eletrônica que usava.
O uso do equipamento foi determinado pela Justiça, em consequência de ações penais que o homem responde por crimes como de trânsito, estupro, desacato, roubo e porte ilegal de arma de fogo.
Sobre o caso
A advogada Michaella Zukowski, de 25 anos, sofreu afundamento de crânio após ser atingida por uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) enquanto estava no carro com o pai e o irmão na Rodovia do Sol, em Vila Velha, no último sábado (8).
De acordo com a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma mulher com ferimento profundo na cabeça havia dado entrada em um hospital particular no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.
No hospital, o pai da advogada contou que estava com ela e o outro filho e os três seguiam por volta de 5h para o aeroporto de Vitória. Quando passavam pela Rodovia do Sol, foram surpreendidos por um homem, que atirou a pedra contra o carro. A filha, que estava no banco do carona, foi atingida pela pedra.
"Um indivíduo saiu do canto da rua e lançou um paralelepípedo na direção do carro, vindo a acertar o carro das vítimas na região do para-brisa, quebrando-o", informou a PM.
O suspeito fugiu e não foi mais visto pelos ocupantes do veículo. Ferida, Michaella foi socorrida pelo pai e o irmão e levada para o hospital particular da Praia da Costa, e depois foi transferida para um hospital particular de Vitória, onde permanece internada.
A advogada já passou por um procedimento para fechar a ferida e deve passar por outra cirurgia de reconstrução óssea. Apesar da gravidade do ferimento, a jovem está consciente e conversando, mas não tem previsão de alta.
Advogada seguia para velório do avô
A advogada Michaella Zukowski, estava a caminho do Aeroporto de Vitória e embarcaria com o pai para Minas Gerais, onde ocorreu o velório do avô dela.
A jovem apareceu nas redes sociais para dar notícias a amigos e familiares. Do hospital, ela gravou um vídeo em que fala sobre a gravidade do ferimento na cabeça e agradece as mensagens de carinho. Confira abaixo.