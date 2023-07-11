Homem que jogou pedra em carro é autuado por tentar matar advogada no ES

A advogada Michaella Zukowski levou pedrada dentro de carro em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram

Michaella Zukowski, de 25 anos, estava no veículo com o pai e o irmão no momento em que foi atingida pela pedra jogada pelo homem. Segundo a família, a jovem sofreu afundamento de crânio e passou por cirurgia.

Segundo o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, o homem é dependente químico e, pouco após ser detido, teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha por destruir a tornozeleira eletrônica que usava.

O uso do equipamento foi determinado pela Justiça, em consequência de ações penais que o homem responde por crimes como de trânsito, estupro, desacato, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Sobre o caso

A advogada Michaella Zukowski, de 25 anos, sofreu afundamento de crânio após ser atingida por uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) enquanto estava no carro com o pai e o irmão na Rodovia do Sol, em Vila Velha, no último sábado (8).

De acordo com a Polícia Militar , o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma mulher com ferimento profundo na cabeça havia dado entrada em um hospital particular no bairro Praia da Costa , em Vila Velha.

No hospital, o pai da advogada contou que estava com ela e o outro filho e os três seguiam por volta de 5h para o aeroporto de Vitória. Quando passavam pela Rodovia do Sol, foram surpreendidos por um homem, que atirou a pedra contra o carro. A filha, que estava no banco do carona, foi atingida pela pedra.

"Um indivíduo saiu do canto da rua e lançou um paralelepípedo na direção do carro, vindo a acertar o carro das vítimas na região do para-brisa, quebrando-o", informou a PM.

O suspeito fugiu e não foi mais visto pelos ocupantes do veículo. Ferida, Michaella foi socorrida pelo pai e o irmão e levada para o hospital particular da Praia da Costa, e depois foi transferida para um hospital particular de Vitória , onde permanece internada.

A advogada já passou por um procedimento para fechar a ferida e deve passar por outra cirurgia de reconstrução óssea. Apesar da gravidade do ferimento, a jovem está consciente e conversando, mas não tem previsão de alta.

Advogada seguia para velório do avô