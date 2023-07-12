Dupla é apreendida com armas pesadas no Morro da Garrafa em Vitória

Policiais Civis, com apoio da Guarda Municipal de Vitória, ocuparam o Morro da Garrafa, na Capital, durante uma operação na manhã desta quarta-feira (12) e apreenderam armas de grosso calibre. O armamento estava com um adolescente, que foi apreendido, e um homem, que acabou preso. Duas espingardas calibre 12 e uma pistola 9mm foram recolhidas pelos policiais.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, ação ocorreu para o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em residências já mapeadas pela polícia.
No momento que os agentes subiam o morro, traficantes soltaram fogos para avisar que a polícia estava chegando.
“O foco da operação é o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar. Através do trabalho de inteligência, nós logramos êxito em identificar casas que tinham e foram apreendidas armas de grosso calibre”, explicou o titular DHPP de Vitória, Marcelo Cavalcanti.
Ainda conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a operação visava prender integrantes de uma facção criminosa e apreender armas usadas por traficantes.
"Um armamento novo, de grosso calibre. Armamento que é usado tanto para defender território quanto para cometer crimes"
A polícia vai investigar se as armas podem ter sido usadas em ataques e em execuções na Grande Vitória. Mais informações sobre a operação serão repassadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (12).