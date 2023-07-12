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De grosso calibre

Dupla é apreendida com armas pesadas no Morro da Garrafa em Vitória

Um adolescente acabo detido e um adulto foi preso na ação da polícia que resultou na apreensão de duas espingardas e uma pistola na manhã desta quarta (12)

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2023 às 17:15
Policiais Civis, com apoio da Guarda Municipal de Vitória, ocuparam o Morro da Garrafa, na Capital, durante uma operação na manhã desta quarta-feira (12) e apreenderam armas de grosso calibre. O armamento estava com um adolescente, que foi apreendido, e um homem, que acabou preso.  Duas espingardas calibre 12 e uma pistola 9mm foram recolhidas pelos policiais.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, ação ocorreu para o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em residências já mapeadas pela polícia. 
No momento que os agentes subiam o morro, traficantes soltaram fogos para avisar que a polícia estava chegando. 
Armas apreendidas com adolescentes em operação no Morro da Garrafa
Duas espingardas e uma pistola foram apreendidas em uma operação no Morro da Garrafa Crédito: Oliveira Alves
“O foco da operação é o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar. Através do trabalho de inteligência, nós logramos êxito em identificar casas que tinham e foram apreendidas armas de grosso calibre”, explicou o titular DHPP de Vitória, Marcelo Cavalcanti.
Ainda conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a operação visava prender integrantes de uma facção criminosa e apreender armas usadas por traficantes. 
"Um armamento novo, de grosso calibre. Armamento que é usado tanto para defender território quanto para cometer crimes"
Marcelo Cavalcanti - Delegado
A polícia vai investigar se as armas podem ter sido usadas em ataques e em execuções na Grande Vitória. Mais informações sobre a operação serão repassadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (12). 

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