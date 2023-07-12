Dupla é apreendida com armas pesadas no Morro da Garrafa em Vitória

Policiais Civis, com apoio da Guarda Municipal de Vitória, ocuparam o Morro da Garrafa, na Capital , durante uma operação na manhã desta quarta-feira (12) e apreenderam armas de grosso calibre. O armamento estava com um adolescente, que foi apreendido, e um homem, que acabou preso. Duas espingardas calibre 12 e uma pistola 9mm foram recolhidas pelos policiais.

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, ação ocorreu para o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em residências já mapeadas pela polícia.

No momento que os agentes subiam o morro, traficantes soltaram fogos para avisar que a polícia estava chegando.

Duas espingardas e uma pistola foram apreendidas em uma operação no Morro da Garrafa Crédito: Oliveira Alves

“O foco da operação é o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar. Através do trabalho de inteligência, nós logramos êxito em identificar casas que tinham e foram apreendidas armas de grosso calibre”, explicou o titular DHPP de Vitória, Marcelo Cavalcanti.

Ainda conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a operação visava prender integrantes de uma facção criminosa e apreender armas usadas por traficantes.

"Um armamento novo, de grosso calibre. Armamento que é usado tanto para defender território quanto para cometer crimes" Marcelo Cavalcanti - Delegado