A vítima estava indo para a pizzaria com a companheira, quando foi rendido por dois assaltantes. Crédito: Divulgação/ Ronaldo Rodrigues

As noites de domingo (9) e de segunda-feira (10) foram marcadas pela violência na Grande Vitória . Nos dois dias, três homens foram assassinados durante assaltos – dois crimes ocorreram em Cariacica e um na Serra

A primeira vítima foi Alessandro Pereira da Silva, de 41 anos, morto no bairro Parque Gramado, em Cariacica, na noite de domingo. Ele estava indo a uma pizzaria com a companheira quando foi rendido por dois assaltantes.

Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram em uma moto e exigiram que Alessandro entregasse o celular. Ele teria ficado nervoso e não entregou o aparelho para os criminosos, que atiraram contra o homem.

A vítima foi atingida por quatro disparos, sendo dois no abdômen, um no tórax e um na mão esquerda. Após o crime, os assaltantes pegaram o celular de Alessandro e fugiram para a Rodovia Leste-Oeste, que fica próximo ao local da ocorrência.

Your browser does not support the audio element. Em dois dias, três pessoas são mortas em assaltos na Grande Vitória

Na noite de segunda-feira, no bairro Santo André, também em Cariacica, Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos, morreu em uma tentativa de assalto . Ele estava acompanhado da sobrinha de 11 anos, filha do ex-prefeito Juninho, no momento do crime. Ela sofreu apenas ferimentos leves.

Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

O crime aconteceu por volta das 19h. Testemunhas contaram que Carlos Alberto estava de moto quando dois assaltantes armados chegaram em uma outra moto e anunciaram o roubo.

A vítima teria resistido em entregar o veículo e foi baleada. Após o crime, os dois assaltantes fugiram. Na garupa da moto de Carlos Alberto estava sua sobrinha. Ela ficou machucada na testa, ao bater a cabeça no chão quando a moto caiu.

O ex-prefeito de Cariacica, Juninho, levou a filha para ser consultada em um hospital e disse ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que ela estava bem. Moradores contaram que Carlos Alberto morava há anos no bairro Santo André e que trabalhava como mototáxi.

Comerciante chinês assassinado

Imagens de segurança flagraram quando a vítima se aproximou do seu veículo enquanto falava ao telefone. Atrás do carro do comerciante havia outro automóvel, de onde saíram dois suspeitos e foram em direção da vítima. Um terceiro indivíduo, que esperava do lado de fora, também apareceu e se juntou à dupla.

Weiming Li tentou se defender de um dos assaltantes, mas foi surpreendido pelos outros dois indivíduos que saíram do carro. Ele caiu baleado no chão e os suspeitos fugiram. O veículo da vítima não foi levado.

O comerciante foi socorrido ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde recebeu atendimento, mas não resistiu e morreu.