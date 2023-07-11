Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Em dois dias, três pessoas são mortas em assaltos na Grande Vitória

Casos foram registrados nas noites de domingo (9) e de segunda-feira (10) – dois em Cariacica e um na Serra; Polícia Civil investiga os três assassinatos

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 11:03

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 jul 2023 às 11:03
A vítima, que não teve o nome divulgado, estava indo para a pizzaria com a companheira, quando foi rendido por dois assaltantes.
A vítima estava indo para a pizzaria com a companheira, quando foi rendido por dois assaltantes. Crédito: Divulgação/ Ronaldo Rodrigues
As noites de domingo (9) e de segunda-feira (10) foram marcadas pela violência na Grande Vitória. Nos dois dias, três homens foram assassinados durante assaltos – dois crimes ocorreram em Cariacica e um na Serra.
A primeira vítima foi Alessandro Pereira da Silva, de 41 anos, morto no bairro Parque Gramado, em Cariacica, na noite de domingo. Ele estava indo a uma pizzaria com a companheira quando foi rendido por dois assaltantes.
Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram em uma moto e exigiram que Alessandro entregasse o celular. Ele teria ficado nervoso e não entregou o aparelho para os criminosos, que atiraram contra o homem.
A vítima foi atingida por quatro disparos, sendo dois no abdômen, um no tórax e um na mão esquerda. Após o crime, os assaltantes pegaram o celular de Alessandro e fugiram para a Rodovia Leste-Oeste, que fica próximo ao local da ocorrência.
Em dois dias, três pessoas são mortas em assaltos na Grande Vitória
Na noite de segunda-feira, no bairro Santo André, também em Cariacica, Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos, morreu em uma tentativa de assalto. Ele estava acompanhado da sobrinha de 11 anos, filha do ex-prefeito Juninho, no momento do crime. Ela sofreu apenas ferimentos leves.
Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos
Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal
O crime aconteceu por volta das 19h. Testemunhas contaram que Carlos Alberto estava de moto quando dois assaltantes armados chegaram em uma outra moto e anunciaram o roubo.
A vítima teria resistido em entregar o veículo e foi baleada. Após o crime, os dois assaltantes fugiram. Na garupa da moto de Carlos Alberto estava sua sobrinha. Ela ficou machucada na testa, ao bater a cabeça no chão quando a moto caiu.
O ex-prefeito de Cariacica, Juninho, levou a filha para ser consultada em um hospital e disse ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que ela estava bem. Moradores contaram que Carlos Alberto morava há anos no bairro Santo André e que trabalhava como mototáxi.

Comerciante chinês assassinado

Cerca de uma hora depois, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, o comerciante Weiming Li, de 47 anos, foi assassinado durante um assalto
Imagens de segurança flagraram quando a vítima se aproximou do seu veículo enquanto falava ao telefone. Atrás do carro do comerciante havia outro automóvel, de onde saíram dois suspeitos e foram em direção da vítima. Um terceiro indivíduo, que esperava do lado de fora, também apareceu e se juntou à dupla.
Weiming Li tentou se defender de um dos assaltantes, mas foi surpreendido pelos outros dois indivíduos que saíram do carro. Ele caiu baleado no chão e os suspeitos fugiram. O veículo da vítima não foi levado.
O comerciante foi socorrido ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde recebeu atendimento, mas não resistiu e morreu. 
Os casos seguem sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e até o momento nenhum suspeito foi detido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Grande Vitória Serra Latrocínio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados