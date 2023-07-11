As noites de domingo (9) e de segunda-feira (10) foram marcadas pela violência na Grande Vitória. Nos dois dias, três homens foram assassinados durante assaltos – dois crimes ocorreram em Cariacica e um na Serra.
A primeira vítima foi Alessandro Pereira da Silva, de 41 anos, morto no bairro Parque Gramado, em Cariacica, na noite de domingo. Ele estava indo a uma pizzaria com a companheira quando foi rendido por dois assaltantes.
Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram em uma moto e exigiram que Alessandro entregasse o celular. Ele teria ficado nervoso e não entregou o aparelho para os criminosos, que atiraram contra o homem.
A vítima foi atingida por quatro disparos, sendo dois no abdômen, um no tórax e um na mão esquerda. Após o crime, os assaltantes pegaram o celular de Alessandro e fugiram para a Rodovia Leste-Oeste, que fica próximo ao local da ocorrência.
Em dois dias, três pessoas são mortas em assaltos na Grande Vitória
Na noite de segunda-feira, no bairro Santo André, também em Cariacica, Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos, morreu em uma tentativa de assalto. Ele estava acompanhado da sobrinha de 11 anos, filha do ex-prefeito Juninho, no momento do crime. Ela sofreu apenas ferimentos leves.
O crime aconteceu por volta das 19h. Testemunhas contaram que Carlos Alberto estava de moto quando dois assaltantes armados chegaram em uma outra moto e anunciaram o roubo.
A vítima teria resistido em entregar o veículo e foi baleada. Após o crime, os dois assaltantes fugiram. Na garupa da moto de Carlos Alberto estava sua sobrinha. Ela ficou machucada na testa, ao bater a cabeça no chão quando a moto caiu.
O ex-prefeito de Cariacica, Juninho, levou a filha para ser consultada em um hospital e disse ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que ela estava bem. Moradores contaram que Carlos Alberto morava há anos no bairro Santo André e que trabalhava como mototáxi.
Comerciante chinês assassinado
Cerca de uma hora depois, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, o comerciante Weiming Li, de 47 anos, foi assassinado durante um assalto.
Imagens de segurança flagraram quando a vítima se aproximou do seu veículo enquanto falava ao telefone. Atrás do carro do comerciante havia outro automóvel, de onde saíram dois suspeitos e foram em direção da vítima. Um terceiro indivíduo, que esperava do lado de fora, também apareceu e se juntou à dupla.
Weiming Li tentou se defender de um dos assaltantes, mas foi surpreendido pelos outros dois indivíduos que saíram do carro. Ele caiu baleado no chão e os suspeitos fugiram. O veículo da vítima não foi levado.
O comerciante foi socorrido ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde recebeu atendimento, mas não resistiu e morreu.
Os casos seguem sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e até o momento nenhum suspeito foi detido.