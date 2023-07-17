Vereador capota com carro na volta de missa e escapa ileso em Linhares

O vereador disse à reportagem de A Gazeta que estava sozinho no veículo, um Ford Ka, voltando de uma missa no interior de Linhares – um compromisso oficial, segundo ele.

"Era por volta das 16h. Eu estava voltando de uma missa na comunidade de Santo Hilário e perdi controle da direção. Não sei se foi, se foi sono. Como é uma estrada movimentada, pessoas passavam pelo local e me ajudaram. Saí ileso, graças a Deus. Como não teve vítima, não precisou do Samu. O carro já foi rebocado"

Em nota, a PM informou que foi acionada para a ocorrência, mas quando chegou ao local não encontrou mais a vítima. "A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30, desse domingo (16), por um solicitante que informou que teria ocorrido um capotamento na Zona Rural de Linhares, próximo a São Rafael. Uma guarnição da Polícia Militar prosseguiu até o local, mas nenhuma vítima foi localizada no momento do fato", disse.