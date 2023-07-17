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Vereador capota com carro na volta de missa e escapa ileso em Linhares

Acidente aconteceu na ES 248, na região da Fazenda Três Marias, na tarde de domingo (16); Juarez Donatelli (PV) acredita que perdeu o controle da direção do carro devido a sono

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 10:06

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 jul 2023 às 10:06
Carro saiu da pista e capotou na zona rural de Linhares
Carro saiu da pista e capotou na zona rural de Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um vereador, dirigindo carro da Câmara Municipal de Linhares, perdeu o controle da direção e capotou na ES 248, na altura da Fazenda Três Marias, no município do Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (16). O veículo era dirigido por Juarez Donatelli (PV), que saiu ileso e não precisou de atendimento médico.
O vereador disse à reportagem de A Gazeta que estava sozinho no veículo, um Ford Ka, voltando de uma missa no interior de Linhares – um compromisso oficial, segundo ele.
"Era por volta das 16h. Eu estava voltando de uma missa na comunidade de Santo Hilário e perdi controle da direção. Não sei se foi, se foi sono. Como é uma estrada movimentada, pessoas passavam pelo local e me ajudaram. Saí ileso, graças a Deus. Como não teve vítima, não precisou do Samu. O carro já foi rebocado"
Juarez Donatelli (PV) - Vereador de Linhares
A reportagem solicitou informações à Câmara Municipal de Linhares sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Em nota, a PM informou que foi acionada para a ocorrência, mas quando chegou ao local não encontrou mais a vítima. "A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30, desse domingo (16), por um solicitante que informou que teria ocorrido um capotamento na Zona Rural de Linhares, próximo a São Rafael. Uma guarnição da Polícia Militar prosseguiu até o local, mas nenhuma vítima foi localizada no momento do fato", disse.

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