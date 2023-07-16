Um homem é investigado pela Polícia Civil por agressões contra a companheira em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Em vídeos que circulam em redes sociais, ele aparece a agredindo e ameaçando em cenas de violência física e verbal. De acordo com a apuração de A Gazeta, a vítima prestou depoimento na delegacia na última sexta-feira (14) e foi solicitada uma medida protetiva contra o indivíduo. Os nomes das pessoas envolvidas não foram informados, para não interferir nas investigações e preservar a vítima.
As imagens são fortes e, por isso, foram borradas. É possível observar que o agressor dá socos na mulher, que cai no chão. Em outro momento, com as mãos, ele aperta o pescoço dela e dá empurrões. No fim, o homem fala: “Agora eu vou ser preso, mesmo”. Os registros foram feitos por outra pessoa que está no ambiente, que não foi identificada.
Homem é investigado por agressões contra companheira em Linhares
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso foi registrado há duas semanas e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares, que deve ouvir testemunhas, caso tenham. A corporação finalizou informando que mais detalhes não serão fornecidos por enquanto.