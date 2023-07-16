Homem é investigado por agressões contra companheira em Linhares

As imagens são fortes e, por isso, foram borradas. É possível observar que o agressor dá socos na mulher, que cai no chão. Em outro momento, com as mãos, ele aperta o pescoço dela e dá empurrões. No fim, o homem fala: “Agora eu vou ser preso, mesmo”. Os registros foram feitos por outra pessoa que está no ambiente, que não foi identificada.