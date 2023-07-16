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Socos e xingamentos

Homem é investigado por agressões contra companheira em Linhares

Vídeos que mostram cenas de violência estão sendo compartilhados em grupos de redes sociais. Mulher pediu medida protetiva contra o indivíduo

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 19:30

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 jul 2023 às 19:30
Um homem é investigado pela Polícia Civil por agressões contra a companheira em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Em vídeos que circulam em redes sociais, ele aparece a agredindo e ameaçando em cenas de violência física e verbal. De acordo com a apuração de A Gazeta, a vítima prestou depoimento na delegacia na última sexta-feira (14) e foi solicitada uma medida protetiva contra o indivíduo. Os nomes das pessoas envolvidas não foram informados, para não interferir nas investigações e preservar a vítima.
As imagens são fortes e, por isso, foram borradas. É possível observar que o agressor dá socos na mulher, que cai no chão. Em outro momento, com as mãos, ele aperta o pescoço dela e dá empurrões. No fim, o homem fala: “Agora eu vou ser preso, mesmo”. Os registros foram feitos por outra pessoa que está no ambiente, que não foi identificada.
Vídeo mostra agressão de homem contra mulher
Vídeo mostra agressão de homem contra mulher Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Homem é investigado por agressões contra companheira em Linhares
 A Polícia Civil informou, por nota, que o caso foi registrado há duas semanas e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares, que deve ouvir testemunhas, caso tenham. A corporação finalizou informando que mais detalhes não serão fornecidos por enquanto.

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