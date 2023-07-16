Linhares: homem é morto a pauladas e outro é assassinado na rua

Um homem foi morto a pauladas no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (16). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que ainda não foi identificada, chegou a pular o muro de uma casa pedindo socorro. Dois suspeitos também teriam invadido o local, onde continuaram a agressão e depois fugiram.
A PM informou que o morador do imóvel acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma ambulância levar a vítima até o hospital mais próximo. O homem chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, ainda antes de chegar a alguma unidade médica.
Segundo homicídio em Linhares
Já no final da manhã deste domingo (16), um homem foi alvejado por tiros em uma rua no bairro Aviso. De acordo com a PM, testemunhas disseram que o atirador estaria na companhia de mais um homem e uma mulher.
Os três teriam fugido correndo logo após efetuar os disparos contra a vítima, que teve a morte confirmada no local.
O que diz a PC?
Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e depois liberados aos familiares.
Os casos estão sendo investigados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação.