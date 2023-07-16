Linhares: homem é morto a pauladas e outro é assassinado na rua

Um homem foi morto a pauladas no bairro Planalto, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na madrugada deste domingo (16). De acordo com a Polícia Militar , a vítima, que ainda não foi identificada, chegou a pular o muro de uma casa pedindo socorro. Dois suspeitos também teriam invadido o local, onde continuaram a agressão e depois fugiram.

A PM informou que o morador do imóvel acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma ambulância levar a vítima até o hospital mais próximo. O homem chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, ainda antes de chegar a alguma unidade médica.

Segundo homicídio em Linhares

Já no final da manhã deste domingo (16), um homem foi alvejado por tiros em uma rua no bairro Aviso. De acordo com a PM, testemunhas disseram que o atirador estaria na companhia de mais um homem e uma mulher.

Os três teriam fugido correndo logo após efetuar os disparos contra a vítima, que teve a morte confirmada no local.

O que diz a PC?

Casos são investigados na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Heber Thomaz

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e depois liberados aos familiares.

Os casos estão sendo investigados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.