Um ônibus desgovernado desceu uma ladeira e atingiu uma casa no bairro Palmital, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (11). Em um vídeo é possível ver que duas pessoas caminhavam na rua no momento em que o veículo, da empresa Vix Logística, passava, sem freio e poderiam ter se ferido. De acordo com a apuração da TV Gazeta Norte, ninguém se machucou — apesar de o vídeo informar outra data e horário, o incidente ocorreu na presente data.
A empresa informou que o veículo estava voltando de um serviço de fretamento e estava sem passageiros. A dona do imóvel atingido, a funcionária pública Eliane Batista, conta que tomou um grande susto.
"A minha ficha começou a cair. Estou com vontade de chorar, é uma emoção que eu não sei explicar. A estrutura da casa, visivelmente, o portão, a frente da casa. Várias coisas foram danificadas. São coisas de valor e agora é esperar o que a empresa vai fazer"
Segundo a Vix Logística, o veículo já foi retirado do local e uma equipe de apoio foi enviada ao local para atender os envolvidos e analisar os danos para o ressarcimento. As causas do acidente estão sendo apuradas pela empresa.
Ônibus desgovernado desce ladeira, quebra cerca e atinge casa em Linhares