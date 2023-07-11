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Susto e prejuízo

Ônibus desgovernado desce ladeira, quebra cerca e atinge casa em Linhares

Segundo a empresa responsável pelo veículo, apenas o motorista estava no coletivo e ninguém se feriu. Moradora do imóvel conta que a estrutura foi danificada
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 jul 2023 às 18:28

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 18:28

Um ônibus desgovernado desceu uma ladeira e atingiu uma casa no bairro Palmital, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (11). Em um vídeo é possível ver que duas pessoas caminhavam na rua no momento em que o veículo, da empresa Vix Logística, passava, sem freio e poderiam ter se ferido. De acordo com a apuração da TV Gazeta Norte, ninguém se machucou — apesar de o vídeo informar outra data e horário, o incidente ocorreu na presente data. 
A empresa informou que o veículo estava voltando de um serviço de fretamento e estava sem passageiros. A dona do imóvel atingido, a funcionária pública Eliane Batista, conta que tomou um grande susto.
Frente da casa teve a estrutura danificada, segundo moradora
Frente da casa teve a estrutura danificada após o acidente com o ônibus Crédito: Cristian Miranda
"A minha ficha começou a cair. Estou com vontade de chorar, é uma emoção que eu não sei explicar. A estrutura da casa, visivelmente, o portão, a frente da casa. Várias coisas foram danificadas. São coisas de valor e agora é esperar o que a empresa vai fazer"
Eliane Batista - Funcionária pública
Segundo a Vix Logística, o veículo já foi retirado do local e uma equipe de apoio foi enviada ao local para atender os envolvidos e analisar os danos para o ressarcimento. As causas do acidente estão sendo apuradas pela empresa.
Ônibus desgovernado desce ladeira, quebra cerca e atinge casa em Linhares

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