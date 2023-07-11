Jovem é morto a tiros em terreno baldio em São Gabriel da Palha

Testemunhas contaram para policiais militares que os suspeitos estavam em uma Honda Fan preta e foram em direção à vítima. Um dos indivíduos, que estava na garupa, desceu do veículo e atirou contra o jovem, que tentou correr, mas foi perseguido até cair ferido no chão.

Após o crime, os indivíduos fugiram na moto. A PM realizou buscas, mas não conseguiu localizar os suspeitos. A perícia da Polícia Civil verificou que o jovem sofreu diversas perfurações pelo corpo.

Delegacia de São Gabriel da Palha, no ES Crédito: Divulgação/PCES

A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.