Jovem é morto a tiros em terreno baldio em São Gabriel da Palha

Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros em um terreno baldio do bairro Boa Vista, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (10). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, foi alvo de dois homens, que estavam de moto e fugiram após o crime.
Testemunhas contaram para policiais militares que os suspeitos estavam em uma Honda Fan preta e foram em direção à vítima. Um dos indivíduos, que estava na garupa, desceu do veículo e atirou contra o jovem, que tentou correr, mas foi perseguido até cair ferido no chão.
Após o crime, os indivíduos fugiram na moto. A PM realizou buscas, mas não conseguiu localizar os suspeitos. A perícia da Polícia Civil verificou que o jovem sofreu diversas perfurações pelo corpo.
A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, concluiu a corporação.