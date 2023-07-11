Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suspeitos fugiram

Jovem é morto a tiros em terreno baldio em São Gabriel da Palha

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o rapaz de 19 anos foi alvo de dois homens, que estavam de moto e fugiram após o crime, na noite de segunda-feira (10)

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 12:23

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 jul 2023 às 12:23
Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros em um terreno baldio do bairro Boa Vista, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (10). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, foi alvo de dois homens, que estavam de moto e fugiram após o crime.
Testemunhas contaram para policiais militares que os suspeitos estavam em uma Honda Fan preta e foram em direção à vítima. Um dos indivíduos, que estava na garupa, desceu do veículo e atirou contra o jovem, que tentou correr, mas foi perseguido até cair ferido no chão.
Após o crime, os indivíduos fugiram na moto. A PM realizou buscas, mas não conseguiu localizar os suspeitos. A perícia da Polícia Civil verificou que o jovem sofreu diversas perfurações pelo corpo.
Delegacia de São Gabriel da Palha, no ES
Delegacia de São Gabriel da Palha, no ES Crédito: Divulgação/PCES
A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, concluiu a corporação.

Veja Também

Hospital é condenado após médico chamar pacientes de pobre em Nova Venécia

PF mira suspeitos de caçar animais silvestres na Reserva de Sooretama

Advogada acusada de ser 'pombo-correio' do tráfico está foragida no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil São Gabriel da Palha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados