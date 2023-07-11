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Dano moral

Hospital é condenado após médico chamar pacientes de pobre em Nova Venécia

Pacientes reclamaram de frio em consultório e ouviram do profissional: “Pobre é assim mesmo, não suporta ar-condicionado”; juiz entendeu que ficou comprovada ofensa por parte do médico

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 09:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2023 às 09:57
Programa Mais Médicos tem quase 6 mil vagas
Hospital foi condenado a indenizar as duas pacientes, por conta da conduta do médico Crédito: Freepik
A Justiça de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, condenou um hospital a indenizar duas pacientes em R$ 3 mil, cada uma, por elas terem sofrido ofensas de um médico durante um atendimento. Não foi informado quando o fato aconteceu e nem em qual unidade médica.
Consta no processo que, conforme relato das pacientes, o médico as deixou na sala de espera por cerca de 10 minutos, com o ar-condicionado ligado. Elas sentiram frio e reclamaram da temperatura. Em seguida, o homem teria dito: “Pobre é assim mesmo, não suporta ar-condicionado”.
As pacientes perguntaram se ele estava falando sério e ele respondeu. “Estou falando sério. Pobre não suporta ar-condicionado mesmo não. E se não gostaram o problema é de vocês”.
O juiz entendeu que ficou comprovada a ofensa e que o comportamento do médico é capaz de causar dano moral, ao submeter as pacientes ao frio e ainda fazer piadas contra a honra e a dignidade delas. 
Em seguida, o magistrado completou: “Ressalto, ainda, que o Hospital sequer tomou providências para apurar e responsabilizar o referido médico, concordando implicitamente com sua conduta e sendo omisso em relação ao seu dever de empregador, que é de coibir condutas desse tipo e promover atendimentos dignos e respeitosos aos seus usuários”.
O hospital foi condenado a indenizar as duas pacientes, por conta da conduta do médico, em R$ 3 mil cada uma, valor que o juiz considerou razoável para trazer conforto às vítimas e coibir que a prática volte a acontecer.

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