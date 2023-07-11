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Obituário

1941
2023
Morre aos 81 anos Ademar Belizário, o fundador da Reserva do Gerente
Fundador da famosa fabricante de bebidas morreu na segunda-feira (10) e deixa esposa e dois filhos; enterro acontece na tarde desta terça-feira (11), no Cemitério São João, em Linhares, no Norte do Espírito Santo

Wanessa Scardua

Editora

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 08:25

Publicado em

11 jul 2023 às 08:25
O fundador da famosa Reserva do Gerente, que começou sua história e fez sua marca fabricando cachaça no Espírito Santo, morreu na última segunda-feira (10). Ademar Belizário faleceu aos 81 anos, deixando esposa, dois filhos 'e um legado', conforme um dos posts no perfil de Instagram da própria cervejaria.
Uma nota de pesar publicada pela marca diz que Ademar foi um líder visionário, "cuja dedicação incansável e paixão pelo nosso negócio nos inspiraram diariamente. Seu legado é evidente em todas as conquistas que alcançamos e na cultura única que ele ajudou a moldar. Sua visão, ética de trabalho exemplar e comprometimento com a excelência serão lembrados para sempre".
A causa da morte de Ademar Belizário não foi informada. O corpo do empresário seria velado na sede da Reserva do Gerente, em Guarapari, até as 8h30 desta terça-feira, e o enterro será no Cemitério São João na cidade Linhares, às 16h.
A equipe da Reserva do Gerente divulgou ainda em nota de pesar que a paixão de Ademar pelo negócio da empresa inspirou a todos diariamente. "Seu legado é evidente em todas as conquistas que alcançamos e na cultura única que ele ajudou a moldar. Sua visão, ética de trabalho exemplar e comprometimento com a excelência serão lembrados para sempre".
A Reserva do Gerente começou sua história e fez sua marca fabricando cachaça em Guarapari e também entrou forte na fabricação de cervejas artesanais e gim.

Cachaça da Reserva do Gerente ganhou o país

O fundador da Reserva do Gerente conversou com o colunista Abdo Filho, de A Gazeta, sobre a expansão dos negócios da empresa em julho do ano passado. Conforme a coluna, os produtos da fabricante capixaba já estão, além do Espírito Santo, em São Paulo, Rio e Minas.
Na ocasião, Ademar disse que um dos orgulhos dele é a cachaça da Reserva do Gerente ser a mais vendida no Mercado Central de Belo Horizonte. "Isso no Estado da cachaça, hein!", brincou, na época.
O próximo desafio, segundo ele na ocasião, seria entrar no e-commerce. "O mercado digital realmente influencia muito nos negócios. É um caminho sem volta, mas ainda não estamos operando no on-line. A intenção é enorme, pois os benefícios também são enormes. Já estamos estudando o assunto com consultorias", disse o empresário na época.

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