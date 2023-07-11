Morre aos 81 anos Ademar Belizário, o fundador da Reserva do Gerente

O fundador da famosa Reserva do Gerente, que começou sua história e fez sua marca fabricando cachaça no Espírito Santo, morreu na última segunda-feira (10). Ademar Belizário faleceu aos 81 anos, deixando esposa, dois filhos 'e um legado', conforme um dos posts no perfil de Instagram da própria cervejaria.

Uma nota de pesar publicada pela marca diz que Ademar foi um líder visionário, "cuja dedicação incansável e paixão pelo nosso negócio nos inspiraram diariamente. Seu legado é evidente em todas as conquistas que alcançamos e na cultura única que ele ajudou a moldar. Sua visão, ética de trabalho exemplar e comprometimento com a excelência serão lembrados para sempre".

A causa da morte de Ademar Belizário não foi informada. O corpo do empresário seria velado na sede da Reserva do Gerente, em Guarapari, até as 8h30 desta terça-feira, e o enterro será no Cemitério São João na cidade Linhares, às 16h.

A equipe da Reserva do Gerente divulgou ainda em nota de pesar que a paixão de Ademar pelo negócio da empresa inspirou a todos diariamente. "Seu legado é evidente em todas as conquistas que alcançamos e na cultura única que ele ajudou a moldar. Sua visão, ética de trabalho exemplar e comprometimento com a excelência serão lembrados para sempre".

A Reserva do Gerente começou sua história e fez sua marca fabricando cachaça em Guarapari e também entrou forte na fabricação de cervejas artesanais e gim.

Cachaça da Reserva do Gerente ganhou o país

Na ocasião, Ademar disse que um dos orgulhos dele é a cachaça da Reserva do Gerente ser a mais vendida no Mercado Central de Belo Horizonte. "Isso no Estado da cachaça, hein!", brincou, na época.