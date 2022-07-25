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Bebidas

Reserva do Gerente amplia investimento e gigantes estão de olho

Fabricante de bebidas, que começou com alambique de cachaça, ampliou produção e agora faz cerveja e gim. Empresas de grande porte já abordaram sócios

Públicado em 

25 jul 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Cervejas artesanais
Cervejas artesanais viraram febre em todo o Brasil Crédito: Aderes/Divulgação
A Reserva do Gerente, que começou sua história e fez sua marca fabricando cachaça em Guarapari, entrou forte na fabricação de cervejas artesanais e gim. A empresa está tocando um aporte de R$ 8,5 milhões, com recursos próprios, em sua linha de produção. Hoje, a capacidade é de 80 mil litros de chope/cerveja por mês.
Os produtos da fabricante capixaba já estão, além do Espírito Santo, em São Paulo, Rio e Minas. Aliás, um dos orgulhos do fundador da Reserva do Gerente, Ademar Belizário, é ser a cachaça mais vendida no Mercado Central de Belo Horizonte. "Isso no Estado da cachaça, hein!", brinca o empresário.
Entrar no e-commerce é o próximo desafio da empresa. "O mercado digital realmente influencia muito nos negócios. É um caminho sem volta, mas ainda não estamos operando no on-line. A intenção é enorme, pois os benefícios também são enormes. Já estamos estudando o assunto com consultorias", conta Belizário.
Já relevante no mercado de cervejas artesanais, a Reserva do Gerente começa a atrair o interesse de gigantes. Ademar Belizário afirma que já foram algumas as abordagens. "Já fomos abordados por grandes empresas que atuam no mercado nacional, que já adquiriram outras marcas artesanais Brasil afora". 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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