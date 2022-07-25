Reserva do Gerente amplia investimento e gigantes estão de olho

A Reserva do Gerente, que começou sua história e fez sua marca fabricando cachaça em Guarapari
, entrou forte na fabricação de cervejas artesanais e gim. A empresa está tocando um aporte de R$ 8,5 milhões, com recursos próprios, em sua linha de produção. Hoje, a capacidade é de 80 mil litros de chope/cerveja por mês.
Os produtos da fabricante capixaba já estão, além do Espírito Santo
, em São Paulo, Rio e Minas. Aliás, um dos orgulhos do fundador da Reserva do Gerente, Ademar Belizário, é ser a cachaça mais vendida no Mercado Central de Belo Horizonte. "Isso no Estado da cachaça, hein!", brinca o empresário.
Entrar no e-commerce é o próximo desafio da empresa. "O mercado digital realmente influencia muito nos negócios. É um caminho sem volta, mas ainda não estamos operando no on-line. A intenção é enorme, pois os benefícios também são enormes. Já estamos estudando o assunto com consultorias", conta Belizário.
Já relevante no mercado de cervejas artesanais, a Reserva do Gerente começa a atrair o interesse de gigantes. Ademar Belizário afirma que já foram algumas as abordagens. "Já fomos abordados por grandes empresas que atuam no mercado nacional, que já adquiriram outras marcas artesanais Brasil afora".