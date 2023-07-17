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Só neste ano

Cães farejadores ajudaram a prender mais de 70 pessoas no Noroeste do ES

Além das prisões, um dos animais faz parte da equipe K9 da PM de Colatina e farejou drogas em locais inusitados, como túmulo e casca de caramujo africano
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

17 jul 2023 às 15:18

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 15:18

Cão Top encontrou cinco pontos de odor, onde a polícia apreendeu entorpecentes
Top, da equipe K9 da PM, já ajudou a encontrar drogas dentro da casca de caramujo em Colatina Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Com o faro bem treinado e aguçado, os cães farejadores são capazes de encontrar drogas nos locais mais improváveis — de túmulo e, até mesmo, em casca de caramujo. Apenas neste ano, na região Noroeste do Estado, eles já participaram de 118 apreensões. Nelas, 74 pessoas foram presas. 
Os animais começam a carreira bem cedo, com apenas seis meses de idade. Já aos dez anos, dependendo do esforço físico que os cães fazem ao longo dos treinamentos, eles já podem se aposentar.
De acordo com o Cabo Victor, da Polícia Militar de Colatina, a especialidade dos cães é a detecção de drogas, armas e munições. "O treinamento inicial é feito no Batalhão de Operações Especiais com Cães, localizado na Grande Vitória. Logo depois, eles vêm para os batalhões, onde é feito um treinamento diário com eles", informou o militar à reportagem da TV Gazeta Noroeste
A cidade de Colatina tem muitos morros, becos e escadarias. Por isso, o apoio dos cães farejadores durante o trabalho dos policiais é de suma importância. Em abril deste ano, por exemplo, o Top, da equipe K9 da PM do município, encontrou drogas escondidas dentro da casca de um caramujo africano, em uma escadaria no bairro São Vicente. 
No início do mês de julho, também em Colatina, o mesmo cão auxiliou a polícia a encontrar 110 pedras de crack e um pedaço de maconha dentro de um túmulo de mármore no cemitério do bairro São Judas. 

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