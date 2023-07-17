Cães farejadores ajudaram a prender mais de 70 pessoas no Noroeste do ES

Top, da equipe K9 da PM, já ajudou a encontrar drogas dentro da casca de caramujo em Colatina

Com o faro bem treinado e aguçado, os cães farejadores são capazes de encontrar drogas nos locais mais improváveis — de túmulo e, até mesmo, em casca de caramujo. Apenas neste ano, na região Noroeste do Estado, eles já participaram de 118 apreensões. Nelas, 74 pessoas foram presas.