Jovem é preso suspeito de estuprar filha de amigos em Rio Bananal

Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (19) suspeito de estuprar uma menina de nove anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a criança era filha de um casal de amigos do suspeito. O homem era procurado e se apresentou na delegacia do município, na companhia do advogado.
De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em setembro do ano passado. Ao ter conhecimento do caso, a polícia pediu um mandado de prisão contra o suspeito, que foi expedido nesta semana pela Justiça.
Na delegacia, o jovem não confessou que cometeu o crime. Após o interrogatório ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisório (CDP) da Serra, local onde ficam os presos que cometem crimes sexuais.
Com as prisões desta semana, subiu para 42 o número de presos por crimes sexuais na região em 2023.
Outro preso por estupro
Na última terça-feira (16), um homem de 45 anos foi preso também foi preso em Rio Bananal, suspeito de estuprar uma menina de nove anos. O suspeito era amigo do pai da vítima.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares,ele não confessou o crime aos policiais durante o interrogatório e foi encaminhado para o CDP da Serra.