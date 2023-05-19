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Era procurado

Jovem é preso suspeito de estuprar filha de amigos em Rio Bananal

Rapaz de 19 anos se apresentou em delegacia na manhã desta sexta-feira (19); vítima é uma menina de nove anos e o crime teria ocorrido em setembro do ano passado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 mai 2023 às 16:59

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 16:59

Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal
Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal Crédito: Polícia Civil
Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (19) suspeito de estuprar uma menina de nove anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a criança era filha de um casal de amigos do suspeito. O homem era procurado e se apresentou na delegacia do município, na companhia do advogado.
De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em setembro do ano passado. Ao ter conhecimento do caso, a polícia pediu um mandado de prisão contra o suspeito, que foi expedido nesta semana pela Justiça.
Na delegacia, o jovem não confessou que cometeu o crime. Após o interrogatório ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisório (CDP) da Serra, local onde ficam os presos que cometem crimes sexuais.
Com as prisões desta semana, subiu para 42 o número de presos por crimes sexuais na região em 2023.

Outro preso por estupro

Na última terça-feira (16), um homem de 45 anos foi preso também foi preso em Rio Bananal, suspeito de estuprar uma menina de nove anos. O suspeito era amigo do pai da vítima.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares,ele não confessou o crime aos policiais durante o interrogatório e foi encaminhado para o CDP da Serra.

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