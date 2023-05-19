Jovem é preso suspeito de estuprar filha de amigos em Rio Bananal

Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal Crédito: Polícia Civil

Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (19) suspeito de estuprar uma menina de nove anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , a criança era filha de um casal de amigos do suspeito. O homem era procurado e se apresentou na delegacia do município, na companhia do advogado.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em setembro do ano passado. Ao ter conhecimento do caso, a polícia pediu um mandado de prisão contra o suspeito, que foi expedido nesta semana pela Justiça.

Na delegacia, o jovem não confessou que cometeu o crime. Após o interrogatório ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisório (CDP) da Serra, local onde ficam os presos que cometem crimes sexuais.

Com as prisões desta semana, subiu para 42 o número de presos por crimes sexuais na região em 2023.

Outro preso por estupro