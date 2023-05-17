Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Rio Bananal

Homem é preso no ES suspeito de estuprar menina de 9 anos, filha do amigo

Segundo a Polícia Civil, contra homem havia mandado de prisão em aberto pelo crime; ele negou ter estuprado a criança, mas foi encaminhado para a prisão
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 mai 2023 às 11:49

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 11:49

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Crédito: Heber Tomaz
Um homem de 45 anos foi preso durante uma operação da Polícia Civil em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (16), suspeito de estuprar uma menina de nove anos. Segundo as investigações, o crime ocorreu em setembro do ano passado e o suspeito era amigo do pai da vítima.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, que também atua em Rio Bananal e Sooretama, o indivíduo teve o mandado de prisão em aberto pelo crime expedido nesta semana.
Ele não confessou o crime aos policiais durante o interrogatório, mas logo em seguida foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da Serra, local onde ficam os presos que cometem crimes sexuais.
Com este caso, Linhares, Sooretama e Rio Bananal, juntos, têm 36 presos por esse tipo de crime desde o início deste ano.

Outro homem preso

Na mesma operação, a Polícia Civil realizou a prisão de Guilherme Sinza da Silva, de 24 anos. A corporação disse que ele tem passagens pela polícia pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma e homicídio qualificado em Linhares, e também por roubo em Colatina.
De acordo com a corporação, Guilherme estava preso, porém, se aproveitou do benefício de saída temporária – a 'saidinha' – e não retornou mais para o presídio.
Ao ser abordado pela polícia, ele apresentou uma identidade falsa e ainda tentou subornar os agentes oferecendo R$ 5 mil para deixarem ele fugir. Além de pagar pelos crimes que já cometeu e ainda vai responder por apresentar a falsa identidade, que pode ter pena entre 3 meses e 1 ano de prisão, e tentar corromper os policiais, com pena entre 2 e 12 anos.

Veja Também

Termômetro marca 6ºC, menor temperatura do ano no Parque do Caparaó

Criança de 2 anos morre após engasgar com merenda de creche na Serra

Namorado de jovem morta a facadas em Vitória se apresenta à polícia, é ouvido e liberado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Rio Bananal Sooretama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados