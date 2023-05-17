Homem é preso no ES suspeito de estuprar menina de 9 anos, filha do amigo

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Crédito: Heber Tomaz

Um homem de 45 anos foi preso durante uma operação da Polícia Civil em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (16), suspeito de estuprar uma menina de nove anos. Segundo as investigações, o crime ocorreu em setembro do ano passado e o suspeito era amigo do pai da vítima.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, que também atua em Rio Bananal e Sooretama, o indivíduo teve o mandado de prisão em aberto pelo crime expedido nesta semana.

Ele não confessou o crime aos policiais durante o interrogatório, mas logo em seguida foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da Serra, local onde ficam os presos que cometem crimes sexuais.

Com este caso, Linhares, Sooretama e Rio Bananal, juntos, têm 36 presos por esse tipo de crime desde o início deste ano.

Outro homem preso

Na mesma operação, a Polícia Civil realizou a prisão de Guilherme Sinza da Silva, de 24 anos. A corporação disse que ele tem passagens pela polícia pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma e homicídio qualificado em Linhares, e também por roubo em Colatina.

De acordo com a corporação, Guilherme estava preso, porém, se aproveitou do benefício de saída temporária – a 'saidinha' – e não retornou mais para o presídio.