Criança de 2 anos morre após engasgar com merenda de creche na Serra

Noah, de dois anos, morreu após engasgar com merenda em uma creche na Serra Crédito: Acervo pesssoal

Uma criança de dois anos morreu após se engasgar com um ovo durante o horário da merenda em uma creche municipal do bairro Central Carapina, na Serra , na última sexta-feira (12). Noah Pereira Portelo chegou a ser levado para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), mas acabou morrendo na madrugada desta quarta-feira (17) no hospital onde estava internado. Segundo informações de amigos e familiares, o menino chegou a ficar quase uma hora sem respirar quando se engasgou.

O pai de Noah, Joabson Oliveira, disse à reportagem do g1 ES que o filho fazia uma refeição na creche quando aconteceu o incidente. Joabson, que é motoboy, contou que a escola ligou para ele e pediram que ele fosse à creche. Quando ele chegou no local, funcionários disseram que o Noah já estava sem reação.

A criança foi levada para o pronto-socorro do bairro e, segundo o pai, somente no local conseguiram realizar o desengasgo. Depois, Noah foi levado em estado grave para o Hospital Infantil em Vitória, onde ficou internado na Utin (UTI Neonatal).

O motoboy de 25 anos disse ainda que de sexta-feira (12), quando o filho foi internado, até esta quarta (17), ele e a mulher, mãe de Noah, ficavam revezando no hospital.

Noah chegou a ficar internado na UTIN, mas não resistiu e morreu nesta quarta (17) Crédito: Redes sociais

A Prefeitura da Serra lamentou a perda da criança, que estudava no Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) Central de Carapina. A Secretaria de Educação disse que se sensibiliza com a dor e está prestando toda assistência necessária à família. As aulas estão suspensas no Cmei Central de Carapina.

A prefeitura informou, ainda, que a criança recebeu os primeiros-socorros ainda na creche, por parte da equipe escolar. Tanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) quanto a família da criança foram acionados e o estudante foi levado, inicialmente, para a Unidade Básica de Saúde do bairro.

A Secretaria Municipal de Educação afirmou que esteve presente durante todo o momento do socorro, e que também estava acompanhando o caso no hospital e prestando assistência à família.

A Secretaria ressaltou ainda que, anualmente, são realizados cursos de primeiros-socorros para os profissionais da educação, em parceria com os Bombeiros Militares, e que as duas profissionais que atuaram no socorro imediato da criança estavam aptas a realizar o procedimento.

Noah era o caçula de uma família com outros três irmãos, um de sete e outro de cinco anos. Joabson disse que a família agora vai tentar se recuperar do luto.

"O Noah gostava de brincar muito, ele tinha o momento dele de brincar, de ficar mais tranquilo. Agora a gente precisa tentar se recuperar dessa perda" Joabson Oliveira - Pai de Noah