Motorista fica ferido em acidente entre carretas na BR 101 em Anchieta

Trânsito ficou interditado na manhã desta quarta e um engarrafamento se formou na pista Crédito: Reprodução - Redes Sociais

Um acidente envolvendo duas carretas no km 353 da BR 101 , em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, deixou gravemente ferido o motorista de um dos veículos, um homem de 42 anos. A colisão ocorreu na noite desta terça-feira (16), e o condutor da outra carreta, de 50 anos, não se feriu. O tráfego no local seguiu em sistema pare e siga, mas por volta de 6h40 desta a pista foi totalmente interditada para limpeza, e liberada às 7h10.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta de 22h e envolveu veículos com placas de Santa Catarina e de Vitória (ES). Ainda segundo a PRF, excesso de velocidade – acima do permitido na via – pode ter causado o acidente.

Por nota, a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que para atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) e equipe de conservação da concessionária para remoção da carga e limpeza da pista, além da PRF.