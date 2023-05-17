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Km 353

Motorista fica ferido em acidente entre carretas na BR 101 em Anchieta

Trânsito ficou interditado na manhã desta quarta-feira (17) para retirada dos veículos e um engarrafamento se formou na rodovia
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

17 mai 2023 às 09:58

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 09:58

Trânsito ficou interditado na manhã desta quarta e um engarrafamento se formou na pista Crédito: Reprodução - Redes Sociais
Um acidente envolvendo duas carretas no km 353 da BR 101, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, deixou gravemente ferido o motorista de um dos veículos, um homem de 42 anos. A colisão ocorreu na noite desta terça-feira (16), e o condutor da outra carreta, de 50 anos, não se feriu. O tráfego no local seguiu em sistema pare e siga, mas por volta de 6h40 desta a pista foi totalmente interditada para limpeza, e liberada às 7h10.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta de 22h e envolveu veículos com placas de Santa Catarina e de Vitória (ES). Ainda segundo a PRF, excesso de velocidade – acima do permitido na via – pode ter causado o acidente.
Por nota, a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que para atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) e equipe de conservação da concessionária para remoção da carga e limpeza da pista, além da PRF. 

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Motoristas que passaram no local do acidente na manhã desta quarta-feira (17) relataram que o trânsito registrou um engarrafamento de aproximadamente 8 km.

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