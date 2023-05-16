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Sul do Estado

Fumaça densa toma conta de região de Cachoeiro após queimada em pasto

O fogo se alastrou e consumiu a vegetação de uma grande área da cidade nesta terça-feira (16). O Corpo de Bombeiros atuou no incêndio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 mai 2023 às 18:20

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 18:20

Uma fumaça densa decorrente de uma queimada no Morro das Andorinhas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, complicou a vida dos moradores e pode ser avistada de diferentes pontos na cidade nesta terça-feira (16). O fogo se alastrou e consumiu a vegetação de um pasto. O Corpo de Bombeiros atuou no incêndio.
Internautas de vários bairros, como o Zumbi e Campo Leopoldina, registram imagens da situação
Internautas de vários bairros, como o Zumbi e Campo Leopoldina, registram imagens da situação Crédito: Leitor| A Gazeta
O fogo começou no início da tarde. Internautas de vários bairros, como o Zumbi, Campo Leopoldina e Marbrasa, registram imagens da situação. “Nem começou o período de seca e o morro da andorinha todo em chama” Oleidir Pereira.
Internautas de vários bairros, como o Zumbi e Campo Leopoldina, registram imagens da situação
Internautas de vários bairros, como o Zumbi e Campo Leopoldina, registram imagens da situação Crédito: Oleidir Pereira
Por meio de nota o Corpo de Bombeiros Militar informou que uma equipe foi encaminhada e, no local, os militares realizaram várias incursões pela região do Morro das Andorinhas, que abrange vários bairros, com o objetivo de obter um panorama sobre a abrangência do incêndio. A equipe foi com o caminhão de combate o mais próximo possível das chamas e, depois, prosseguiu a pé até o ponto onde o fogo se aproximava das residências, onde realizaram o combate. Após a extinção desse foco, a equipe permaneceu monitorando o incêndio, que se desenvolveu morro acima, impossibilitando a continuidade do combate. Os militares permaneceram monitorando até as chamas perderem forças.
Internautas de vários bairros, como o Zumbi e Campo Leopoldina, registram imagens da situação
Internautas de vários bairros, como o Zumbi e Campo Leopoldina, registram imagens da situação Crédito: Nivaldo Pacchiella Andrad

Proibido

Segundo o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), no período de maio até o final do mês de outubro é proibida a queima controlada em todo o Espírito Santo. De acordo com o órgão, durante esse tempo, é autorizada a queima apenas para o despalhamento da cana-de-açúcar e para o controle de pragas e doenças agrícolas, com o devido laudo agronômico informando a necessidade da ação.
Queimadas para limpeza de áreas para plantio ou renovação de pastagens, por exemplo, não poderão ser realizadas durante esse intervalo.

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