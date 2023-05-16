Fumaça densa toma conta de região de Cachoeiro após queimada em pasto

Por meio de nota o Corpo de Bombeiros Militar informou que uma equipe foi encaminhada e, no local, os militares realizaram várias incursões pela região do Morro das Andorinhas, que abrange vários bairros, com o objetivo de obter um panorama sobre a abrangência do incêndio. A equipe foi com o caminhão de combate o mais próximo possível das chamas e, depois, prosseguiu a pé até o ponto onde o fogo se aproximava das residências, onde realizaram o combate. Após a extinção desse foco, a equipe permaneceu monitorando o incêndio, que se desenvolveu morro acima, impossibilitando a continuidade do combate. Os militares permaneceram monitorando até as chamas perderem forças.