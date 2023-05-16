Fumaça densa toma conta de região de Cachoeiro após queimada em pasto

Uma fumaça densa decorrente de uma queimada no Morro das Andorinhas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, complicou a vida dos moradores e pode ser avistada de diferentes pontos na cidade nesta terça-feira (16). O fogo se alastrou e consumiu a vegetação de um pasto. O Corpo de Bombeiros atuou no incêndio.
O fogo começou no início da tarde. Internautas de vários bairros, como o Zumbi, Campo Leopoldina e Marbrasa, registram imagens da situação. “Nem começou o período de seca e o morro da andorinha todo em chama” Oleidir Pereira.
Por meio de nota o Corpo de Bombeiros Militar informou que uma equipe foi encaminhada e, no local, os militares realizaram várias incursões pela região do Morro das Andorinhas, que abrange vários bairros, com o objetivo de obter um panorama sobre a abrangência do incêndio. A equipe foi com o caminhão de combate o mais próximo possível das chamas e, depois, prosseguiu a pé até o ponto onde o fogo se aproximava das residências, onde realizaram o combate. Após a extinção desse foco, a equipe permaneceu monitorando o incêndio, que se desenvolveu morro acima, impossibilitando a continuidade do combate. Os militares permaneceram monitorando até as chamas perderem forças.
Proibido
Segundo o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), no período de maio até o final do mês de outubro é proibida a queima controlada em todo o Espírito Santo. De acordo com o órgão, durante esse tempo, é autorizada a queima apenas para o despalhamento da cana-de-açúcar e para o controle de pragas e doenças agrícolas, com o devido laudo agronômico informando a necessidade da ação.
Queimadas para limpeza de áreas para plantio ou renovação de pastagens, por exemplo, não poderão ser realizadas durante esse intervalo.