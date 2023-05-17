Namorado de jovem morta a facadas em Vitória se apresenta à polícia, é ouvido e liberado

TV Gazeta apurou que ele foi ouvido na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) de Vitória. O comparecimento dele às autoridades ocorre mais de 24 horas após o crime, após o período de flagrante. Após ser ouvido, ele foi liberado. Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, namorado e suspeito de matar a estudante Ana Carolina Rocha Kurth, da mesma idade, se apresentou à Polícia Civil , na manhã desta quarta-feira (17). A reportagem daapurou que ele foi ouvido na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) de Vitória. O comparecimento dele às autoridades ocorre mais de 24 horas após o crime, após o período de flagrante.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito do crime se apresentou espontaneamente na (DHPM) e apresentou a versão dele sobre os fatos. "A Polícia Civil esclarece que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão em aberto. No caso em questão, não se configurou nenhuma das duas ocasiões. Dessa forma, o depoimento foi coletado na DHPM e o suspeito liberado. O caso segue sob investigação e detalhes serão divulgados em momento oportuno".

A advogada de defesa do jovem, Lidiane Lahas, afirmou que o fato de o jovem ter se apresentado à polícia somente na manhã desta quarta-feira (17) foi por que ele teria ficado "sem saber o que fazer".

"Ele é estudante de Direito, saiu para fugir do flagrante, ele decidiu se apresentar, veio voluntariamente. Não havia um mandado de prisão, nem intimação, então ele compareceu e agora está à disposição da Justiça e vai se manifestar em um momento oportuno", declarou.

Lidiane Lahas, advogada de Matheus Stein Pinheiro, suspeito de matar a namorada no Centro de Vitória Crédito: Kaique Dias

Desde a morte de Ana Carolina, Matheus foi apontado como suspeito. Vizinhos do casal relataram à Polícia Militar que os jovens moravam no imóvel há três meses e brigavam constantemente.

Consta no boletim de ocorrência que o pai de Matheus declarou para os policiais ter arrombado a porta para tentar salvar a vida da mulher do filho , mas quando abriu a porta não aguentou ver a cena e desceu desesperado para tentar localizar o rapaz.

O homem relatou ainda que o filho está em tratamento psiquiátrico e que ele havia o acompanhado em uma consulta horas antes do assassinato.

O crime

Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, suspeito de matar a namorada Ana Carolina Crédito: Reprodução redes sociais

TV Gazeta, afirmaram que o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima. Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, foi morta a facadas dentro de um apartamento na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória , por volta das 16h desta segunda-feira (15). Policiais ouvidos pelo repórter Eduardo Dias, da, afirmaram que o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima.