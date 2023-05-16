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Prédio no Centro

Sogro arrombou porta para tentar salvar jovem esfaqueada em Vitória

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, morta a facadas em casa, no Centro de Vitória, na tarde dessa segunda-feira (15); principal suspeito é o companheiro dela
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 mai 2023 às 10:41

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 10:41

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, morta a facadas em casa, no Centro de Vitória Crédito: Redes sociais 
O sogro de Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos – morta a facadas em apartamento de um prédio no Centro de Vitória – arrombou a porta do imóvel para tentar salvar a estudante universitária nesta segunda-feira (15), quando o crime aconteceu. A informação consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar. O homem é pai do rapaz apontado como principal suspeito de assassinar a companheira. 
No boletim da Polícia Militar consta a informação de que a guarnição foi acionada após um morador relatar que ocorria uma briga entre o casal na residência onde eles moravam.
Ao chegar no andar do apartamento, verificaram que a porta do apartamento havia sido arrombada. No corredor do imóvel, os policiais encontraram a jovem caída no chão e com o corpo coberto de sangue.
O pai do namorado da jovem declarou para os policiais que havia arrombado a porta para tentar salvar a vida da mulher do filho, mas quando abriu a porta não aguentou ver a cena e desceu desesperado para tentar localizar o filho. O homem relatou ainda que o filho está em tratamento psiquiátrico e que ele havia acompanhado o rapaz em uma consulta horas antes do assassinato.

Histórico de brigas 

Vários vizinhos relataram para a Polícia Militar que o casal morava no prédio havia três meses e sempre presenciavam brigas do casal. Contaram ainda que outra guarnição esteve no local após uma briga dos dois. Os policiais envolvidos nessa ocorrência entraram em contato com a jovem, mas ela não quis dar prosseguimento a denúncia, alegando que havia ocorrido apenas um “bate-boca”.

Sobre o crime 

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, foi morta a facadas dentro de um apartamento na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, por volta das 16h desta segunda-feira (15). Policiais ouvidos pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, afirmaram que o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima. O homem, que seria universitário, também de 24 anos, ainda não foi localizado pela Polícia Militar.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", informou a corporação. 
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou o texto. 
A corporação, em resposta a uma demanda da reportagem, não informou o nome do suspeito do crime.
Sogro arrombou porta para tentar salvar jovem esfaqueada em Vitória

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