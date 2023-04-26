Traficantes inovam e escondem droga dentro de caramujo em Colatina

Com o faro treinado, o cão Top, da Polícia Militar, conseguiu encontrar drogas escondidas em um local inusitado: dentro da casca de caramujo africano, em uma escadaria no bairro São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a corporação, a ação policial ocorreu nesta terça-feira (25) e nenhum suspeito foi detido, mas houve apreensão de mais entorpecentes durante a ocorrência.

De acordo com a PM, militares receberam a informação de que a Escadaria Gaudino Monteiro dos Santos é ponto do tráfico de drogas. Uma equipe foi ao local e um homem foi visto em ação suspeita, mas percebeu a aproximação dos policiais e conseguiu fugir, não sendo alcançado.

O cão Top, da equipe K9 da PM – especialista na detecção de armas e drogas – ajudou na operação em apoio à Força Tática e localizou "cinco fontes de odor". Ao todo, foram apreendidas 15 buchas de maconha, 53 pedras de crack e sacolas utilizadas para o embalo do material. Parte do entorpecente estava na casca do caramujo.

Cão Top encontrou cinco pontos de odor, onde a polícia apreendeu entorpecentes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar que atuou na ação contou, em um vídeo gravado no local da ocorrência, que sem o cão Top dificilmente a droga seria encontrada. “Quem acha que é um simples caramujo, começa a olhar e encontra. Dos olhos pode passar, mas do faro do cão, não”, disse.

Cão Top, da equipe K-9 da PM, em Ecolatina Crédito: Divulgação/PMES

O material apreendido entregou as drogas na Delegacia Regional de Colatina. A reportagem procurou a Polícia Civil, que informou, em nota, que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Colatina. Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.

A Polícia Civil disse que o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes, e é um trabalho realizado de modo sigiloso. Ressaltou que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas, e crimes relacionados, em todo o Estado, incluindo na região citada, onde prisões já foram realizadas, como na Operação Darcel

"A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", concluiu a corporação.