Um homem de 40 anos, identificado como Jovelino Ortelan, morreu poucas horas após ser atropelado no Centro de Santa Maria de Jetibá , na região Serrana do Estado , no último sábado (22). Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ele é atingido por um veículo e, em seguida, se levanta sem aparentar estar ferido, vai em direção a uma viatura da Polícia Militar . Segundo familiares, a vítima ainda teria registrado um boletim de ocorrência (BO) e caminhado até o hospital, sozinha, antes de vir à óbito.

A sobrinha do homem, que seria dono de uma oficina mecânica, contou que ele teria procurado atendimento médico após sentir dores no peito. "Meu tio chegou andando no hospital. Deram alguns medicamentos, mas ele não resistiu. Tentaram reanimá-lo por uns 40 minutos", disse ela, que preferiu não ser identificada.

Embora tenha sido atingido pelo veículo, não há a confirmação de que o empresário morreu devido ao acidente. O laudo da perícia deve ser liberado nos próximos 20 dias.

Your browser does not support the audio element. Santa Maria Homem é atropelado, faz BO, vai a hospital e morre logo depois

De acordo com a mulher, ninguém da família sabe o motivo pelo qual Jovelino Ortelan foi atropelado. "Não sei se houve uma discussão antes, uma briga de trânsito, ou algo do tipo. Mas claramente foi uma tentativa de homicídio", afirmou.

"Como ele chegou muito agitado ao hospital, suspeitaram até que poderia ter sido uso de substâncias ilícitas. Mas ele não bebe nem cerveja. A única coisa que ele bebeu antes foi um energético. Disseram que o coração bateu 200bpm (batidas por minuto)" X. - Sobrinha da vítima

Questionada, a Polícia Civil informou que o condutor do veículo, de 43 anos, conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá.

Após atropelamento, motorista procurou a polícia

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que, na noite de domingo (23), Jovelino foi ao Destacamento de Polícia Militar (DPM) no Centro de Santa Maria de Jetibá e relatou que por volta das 19h20 havia sido atropelado por um carro, sendo que o condutor teria fugido sem prestar socorro e seguido em direção ao bairro São Luis. Diante do relato, uma equipe realizou buscas pelo motorista, mas ele não foi encontrado naquele momento.

A PM também confirmou que, após deixar o DPM, o homem atropelado seguiu, acompanhado de um amigo, até o Pronto Atendimento do Hospital Concórdia com queixas de dores no corpo. Em seguida, os militares prosseguiram até a unidade, onde foram informados de que Jovelino chegou ao local andando, mas em pouco tempo os batimentos cardíacos dele aumentaram muito acima do comum e ele morreu em poucos minutos.

A Polícia Militar disse ainda que, prosseguindo com a apuração dos fatos, recebeu informações de que o motorista envolvido no acidente procurou um policial militar da região e disse que estava dirigindo na localidade de Recreio, sentido Centro de Santa Maria de Jetibá, quando um veículo que vinha na mesma direção, atrás dele, iniciou série de tentativas de ultrapassagens indevidas e, antes de conseguir passar por ele, algum ocupante do carro teria realizado dois disparos de arma de fogo na via.

Ainda conforme relato do condutor ao policial, após a ultrapassagem, o carro teria sido estacionado em um posto mais à frente e, do veículo, desembarcaram dois homens, que o aguardaram passar pelo local. O motorista disse que um dos homens teria se jogado na frente de seu automóvel. Temendo pela sua vida, de sua esposa e da filha com necessidades especiais, que estavam com ele, o homem disse que fugiu imediatamente do local, considerando que os indivíduos já teriam atirado antes.

“Diante dos relatos, os militares prosseguiram até o endereço do condutor, que foi encontrado em casa com sua família e confirmou a declaração. Em seguida, ele colaborou acompanhando os policiais até à Delegacia de Aracruz para prestar o devido depoimento”, finalizou a corporação, em nota enviada na noite desta terça-feira (25).