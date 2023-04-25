Advogado da vítima afirma que garota reconheceu Cuca como agressor

Cuca foi contratado pelo Corinthians e vem sofrendo pressão pela condenação em um caso de estupro Crédito: Pedro Souza / Atletico

A situação de Cuca vai se tornando cada vez mais complicada. Em entrevista par o UOL, o advogado Will Egloff, que representou a vítima do caso de estupro na Suíça em 1987, afirmou que a versão dada pelo treinador de que não teria sido reconhecido pela menina como um de seus agressores é falsa.

Segundo o Jornal "Der Bund" na época do julgamento, foi realizado um exame de corpo de delito, que apontou a presença do sêmen de Cuca no corpo da garota. O advogado confirmou essa informação e acrescentou que o exame foi realizado pelo Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna.

""A declaração de Alexi Stival (o Cuca) é falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor."" Will Egloff - Advogado da vítima

O caso é protegido pelo segredo de justiça para resguardar a identidade da vítima; por isso, é difícil ter acesso ao processo para verificar a veracidade dos fatos. No entanto, Will Egloff teve acesso aos autos e as informações obtidas pela reportagem do UOL desmentem a versão de Alexi Stival (Cuca), que nega completamente a participação no crime.

Will Egloff, advogado da vítima Crédito: Reprodução

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