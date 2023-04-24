Ronaldo Fenômeno é flagrado tirando homem do porta-malas no Independência

Uma cena inusitada protagonizada por Ronaldo Fenômeno no estacionamento do Estádio Independência, em Belo Horizonte, está repercutindo nas redes sociais. O dono do Cruzeiro chegou ao local acompanhado da esposa Celina, quando desembarcou do veículo e tirou uma pessoa do porta-malas de seu veículo.
A esposa do ex-jogador ainda tentou atrapalhar a gravação do jornalista Orlando Augusto, mas ele conseguiu registrar o momento e publicou em sua conta no Twitter. Veja no vídeo abaixo:
De acordo com Orlando, o carro de Ronaldo não estava lotado e tinha vagas nos bancos da frente, sem haver a necessidade de alguém ser transportado no porta-malas.
Nos comentários, alguns internautas indagaram a atitude de Ronaldo. “É no mínimo esquisito e merece apuração”, escreveu um cruzeirense. Enquanto outros se divertiam com a situação. “Ronaldo colocando penetra dentro do estádio. Gente como a gente”, disse outro internauta.