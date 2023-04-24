Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Ronaldo Fenômeno é flagrado tirando homem do porta-malas no Independência
Dono do Cruzeiro

Ronaldo Fenômeno é flagrado tirando homem do porta-malas no Independência

De acordo com o responsável pela gravação, o carro de Ronaldo não estava lotado e tinha vagas nos bancos da frente, sem haver a necessidade de alguém ser transportado no porta-malas

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2023 às 12:17
Esposa do jogador (de bolsa preta) tentou atrapalhar a filmagem
Esposa do jogador (de bolsa preta) tentou atrapalhar a filmagem Crédito: Reprodução / Twitter
Uma cena inusitada protagonizada por Ronaldo Fenômeno no estacionamento do Estádio Independência, em Belo Horizonte, está repercutindo nas redes sociais. O dono do Cruzeiro chegou ao local acompanhado da esposa Celina, quando desembarcou do veículo e tirou uma pessoa do porta-malas de seu veículo.
A esposa do ex-jogador ainda tentou atrapalhar a gravação do jornalista Orlando Augusto, mas ele conseguiu registrar o momento e publicou em sua conta no Twitter. Veja no vídeo abaixo:
De acordo com Orlando, o carro de Ronaldo não estava lotado e tinha vagas nos bancos da frente, sem haver a necessidade de alguém ser transportado no porta-malas.
Nos comentários, alguns internautas indagaram a atitude de Ronaldo. “É no mínimo esquisito e merece apuração”, escreveu um cruzeirense. Enquanto outros se divertiam com a situação. “Ronaldo colocando penetra dentro do estádio. Gente como a gente”, disse outro internauta.

Veja Também

CBF rejeita possibilidade de cancelar jogos do Brasileirão de 2022 sob suspeita

Torcedores do Flamengo são punidos após faixa contra 'torturadores de 64'

Pedro Raul, do Vasco, é flagrado aos beijos com modelo Yasmin Brunet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Belo Horizonte (MG)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados