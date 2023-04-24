Ronaldo Fenômeno é flagrado tirando homem do porta-malas no Independência

Pode não ter nada a ver com nada. Mas que é esquisito isso é. Eu gravei com exclusividade a chegada do R9 no sábado e ele tirou um cara do porta malas do carro dele que não estava lotado. A mulher dele Celina tentou impedir a gravação. Quem é o cara e pq chegar no porta malas. ? pic.twitter.com/HcSdBiZtrm