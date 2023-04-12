Pedro Raul, do Vasco, é flagrado aos beijos com modelo Yasmin Brunet

Yasmin Brunet e Pedro Raul foram vistos juntos em uma festa no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Se de um lado o Vasco tem amargado resultados negativos no início da temporada, do atacante Pedro Raul tem colecionado conquistas. Acostumado a perder pênaltis, o jogador não desperdiçou a chance com a modelo Yasmin Brunet. No último sábado (8), o camisa 9 do Gigante da Colina foi visto ao lado da modelo e influencer em uma festa no Rio de Janeiro.

Anteriormente, Brunet e o atleta já haviam trocado algumas mensagens pelo Instagram, mas o primeiro beijo só rolou na festa, onde vários outros famosos marcaram presença. Na área VIP do evento, Pedro Raul estava com Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, que posou para fotos. Já o jogador preferiu não ser ‘clicado’, já que prefere não ter sua vida pessoal exposta.