5 erros de Vitor Pereira no comando do Flamengo

Vítor Pereira falou sobre os erros do Flamengo na Supercopa do Brasil Crédito: Ettore Chiereguini/AGIF

Diversos equívocos foram cometidos na gestão do clube durante o processo de contratação do técnico, tanto de Vitor Pereira, quanto da diretoria do Flamengo , representado pela figura do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Por isso, reunimos quatro fatores que influenciaram em mais uma troca no comando do Rubro-Negro

1. Saída de bola ruim

Pedro era o único mecanismo de saída de bola que a equipe apresentava Crédito: Redes Sociais / @pedroguilherme

Uma das maiores marcas do Flamengo nos últimos anos tem sido a qualidade do time em sair tocando a bola desde a defesa com qualidade, pelo chão, sem chutões. Com Vitor Pereira, os mecanismos de saída de bola da equipe eram muito frágeis, com pouca criatividade e abusava das bolas esticadas para o pivô de Pedro, que era a única alternativa da equipe para sair da pressão adversária.

2. Defesa frágil

A zaga do Flamengo tem apresentado muita fragilidade neste começo de temporada Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Se a equipe treinada por Dorival Júnior tinha uma fraqueza aparente, essa era o sistema defensivo. Por se defender em um 4-3-3 com pouca participação dos homens de frente na marcação, os laterais frequentemente se viam em situações de 2 contra 1. O treinador português criticava esse aspecto do Flamengo quando ainda estava no Corinthians e parecia ter a solução para o problema. No entanto, quando assumiu o Rubro-Negro os problemas defensivos só cresceram e a equipe sofria muitos gols, de diversas formas.

3. Esvaziamento do meio-campo

Everton Ribeiro foi colocado no banco e passou a ser o substituto de Arrascaeta Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo e Alexandre Vidal/Flamengo

No início do trabalho, Vítor Pereira tentou implementar seu estilo de jogo partindo de um esquema 4-4-2, utilizando o quarteto ofensivo conhecido pela torcida do Flamengo (Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro). Não deu certo e o treinador optou por mudar para um esquema com 3 zagueiros. Com isso, houve um revesamento da titularidade entre os quatro, e por vezes, Everton Ribeiro e Gabigol sentavam no banco de reservas. Esse esquema priorizou o jogo pelas laterais com a subida dos dois alas, minando a criatividade pelo centro do jogo que a equipe tanto apresentou durante os últimos anos.

4. Mudanças constantes na escalação

Treinador não definia o time titular nos treinamentos com medo de vazamentos Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Quando chegou ao clube, Vitor Pereira tentou definir um time titular, com o quarteto da frente mais Thiago Maia e Gerson como volantes. Depois das derrotas na Supercopa e Mundial de Clubes, o treinador decidiu mudar e a cada jogo, variava o time titular, escalando a equipe conforme o adversário. Com os constantes vazamentos de escalação antes dos jogos, os treinamentos não definiam o 11 inicial, algo que não foi bem-visto pelo elenco que sentiu a falta de entrosamento durante as partidas.

5. Má utilização de Gabigol

Gabigol foi eleito o melhor jogador da final da última Libertadores Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo