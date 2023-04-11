Flamengo oficializa demissão de Vítor Pereira após fracassos em decisões

Vítor Pereira foi contestado pela torcida após resultados negativos do Flamengo Crédito: Redes Sociais

O treinador português Vítor Pereira foi demitido do Flamengo na manhã desta terça-feira (11). O Rubro-Negro usou as redes sociais para oficializar a decisão. VP deixa o comando técnico do clube rubro-negro após pouco mais de três meses de sua contratação.

Informações preliminares dão conta que a decisão já havia sido tomada pelos dirigentes flamenguistas, logo após a derrota de 4 a 1 para o Fluminense na final do Campeonato Carioca . Os cartolas aguardavam apenas trâmites administrativos para oficializar a saída do treinador.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 11, 2023

Retrospecto negativo

VP deixa o Flamengo após pouco mais de 90 dias. O treinador chegou com a expectativa de conquistar títulos expressivos na temporada de 2023, mas perdeu os cinco em que o Flamengo disputou até aqui. Na passagem pelo Flamengo, Vítor perdeu a Supercopa para o Palmeiras, foi eliminado do Mundial de Clubes pelo Al Hilal, foi superado pelo Independiente del Valle na decisão da Recopa e perdeu a Taça Guanabara e o Cariocão para o Fluminense.

O treinador chegou logo após a saída conturbada de Dorival Júnior, que havia conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil em 2022, mas foi trocado pelo ex-comandante do Corinthians.

Números pelo Fla

Em três meses, Vítor Pereira acumulou dez vitórias, sete derrotas e um empate em 18 partidas disputadas. O aproveitamento foi de 57,4%, sendo a segunda pior marca de um treinador flamenguista desde 2019.