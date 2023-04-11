Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Quartas de final da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira (11)
É hoje

Quartas de final da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira (11)

Oito equipes entram em campo nesta fase da competição com o objetivo de manter vivo o sonho de conquistar o maior título do futebol europeu

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 10:15

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

11 abr 2023 às 10:15
Equipes europeias entram em campo na tarde desta terça-feira (11) e de quarta-feira (12)
Equipes europeias entram em campo na tarde desta terça-feira (11) e de quarta-feira (12) Crédito: Reprodução
É hoje. Na tarde desta terça-feira (11) será dado o pontapé inicial nas quartas de final da Liga dos Campeões. Oito equipes se enfrentam em busca de manter vivo o sonho da conquista do título mais importante do futebol europeu. Por isso, montamos um pequeno resumo de como chegam os clubes para a fase decisiva, principais destaques e aonde assistir todas as partidas.

Benfica x Inter de Milão

Benfica e Inter farão um duelo muito equilibrado
Benfica e Inter farão um duelo muito equilibrado Crédito: Redes Sociais/Reprodução
Como chegam: o Benfica vive uma grande fase. Apesar de ter sofrido perdas no elenco como a saída de Enzo Fernandez e da derrota no último fim de semana para o Porto, o clube português é líder da Primeira Liga e vinha de uma boa sequência de vitórias. Já a Inter não vence há seis jogos e ocupa somente a quinta colocação da Série A.
Principais destaques: do lado benfiquista, o atacante Gonçalo Ramos vem se destacando nesta temporada, marcando gols importantes a ajudando a equipe. Pelo lado dos italianos, Lukaku é a grande esperança de gols e vem tentando recuperar a boa forma.
Onde assistir: Space e HBO Max.

Manchester City x Bayern de Munique

City e Bayern vivem momentos muito diferentes dentro da atual temporada
City e Bayern vivem momentos muito diferentes dentro da atual temporada Crédito: Redes Sociais/Reprodução
Como chegam: O Manchester City vive excelente fase na temporada. Venceu todas as partidas desde o empate diante do Leipzig na primeira partida das oitavas de final e segue na perseguição do Arsenal na Premier League. Já o Bayern vive um momento de recuperação após trocar Julian Nagelsmann por Thomas Tuchel no comando da equipe, e recentemente recuperou a liderança da Bundesliga.
Principais destaques: Do lado inglês, o atacante Haaland é uma máquina de fazer gols e briga pela artilharia da competição. Já do lado alemão, o volante Joshua Kimmich é o ponto de equilíbrio da equipe e se mostra muito regular.
Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

Real Madrid x Chelsea

Real Madrid é amplamente favorito diante do Chelsea
Real Madrid é amplamente favorito diante do Chelsea Crédito: Redes Sociais/Reprodução
Como chegam: O Real Madrid não consegue repetir o desempenho que tem na Liga dos Campeões em outra competição. No Campeonato Espanhol, só venceu 2 dos últimos 5 jogos e está longe do líder Barcelona, rival que derrotou por 4 a 0 na semifinal da Copa do Rei. O Chelsea vive uma temporada muito ruim. Resultados e desempenho recentes derrubaram o técnico Graham Potter e o clube se encontra na 11° posição da Premier League.
Principais destaques: O principal nome dos Merengues atualmente é Vinicius Junior. O brasileiro vem acumulando números expressivos e grandes atuações nesta temporada. Já nos Blues, o grande destaque é o meia Enzo Fernández, que foi recentemente contratado por 121 milhões de euros. Ele conquistou a Copa do Mundo do Catar pela Argentina e faz uma excelente temporada.
Onde assistir: Space e HBO Max.

Napoli x Milan

Napoli e Milan fazem o duelo italiano nas quartas de final
Napoli e Milan fazem o duelo italiano nas quartas de final Crédito: Redes Sociais/Reprodução
Como chegam: O Napoli vive uma temporada de glória. Fez uma primeira fase da Liga dos Campeões exuberante e passou com facilidade sobre o Eintracht Frankfurt nas oitavas. Além disso, é o atual líder do Campeonato Italiano com larga vantagem para o segundo colocado. O Milan também faz boa temporada, mas oscila um pouco mais que o rival. Sofreu para eliminar o Tottenham e ocupa atualmente a quarta colocação no Campeonato Italiano.
Principais destaques: A equipe de Nápoles tem em Kvaratskhelia a grande revelação da temporada. Além de grande finalizador, o georgiano é excelente driblador e tem sido decisivo. No Milan, Rafael Leão tem se consolidado cada vez mais como um dos jogadores mais promissores do futebol mundial.
Onde assistir: TNT e HBO Max.

Veja Também

Nenê é liberado pelo Vasco e voltará ano que vem em nova função

Memes bombam nas redes sociais após derrota do Flamengo para o Fluminense

Vítor Pereira perde 4 títulos em 3 meses e reunião pode mudar rumo do Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
IA já reduz emprego e renda de jovens brasileiros, diz estudo
Carro da PF fazendo escolta da prisão do Daniel Vocaro
Exército credenciou Master para empréstimos consignados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados