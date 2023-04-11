Quartas de final da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira (11)

Equipes europeias entram em campo na tarde desta terça-feira (11) e de quarta-feira (12) Crédito: Reprodução

É hoje. Na tarde desta terça-feira (11) será dado o pontapé inicial nas quartas de final da Liga dos Campeões. Oito equipes se enfrentam em busca de manter vivo o sonho da conquista do título mais importante do futebol europeu. Por isso, montamos um pequeno resumo de como chegam os clubes para a fase decisiva, principais destaques e aonde assistir todas as partidas.

Benfica x Inter de Milão

Benfica e Inter farão um duelo muito equilibrado Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Como chegam: o Benfica vive uma grande fase. Apesar de ter sofrido perdas no elenco como a saída de Enzo Fernandez e da derrota no último fim de semana para o Porto, o clube português é líder da Primeira Liga e vinha de uma boa sequência de vitórias. Já a Inter não vence há seis jogos e ocupa somente a quinta colocação da Série A.

Principais destaques: do lado benfiquista, o atacante Gonçalo Ramos vem se destacando nesta temporada, marcando gols importantes a ajudando a equipe. Pelo lado dos italianos, Lukaku é a grande esperança de gols e vem tentando recuperar a boa forma.

Onde assistir: Space e HBO Max.

Manchester City x Bayern de Munique

City e Bayern vivem momentos muito diferentes dentro da atual temporada Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Como chegam: O Manchester City vive excelente fase na temporada. Venceu todas as partidas desde o empate diante do Leipzig na primeira partida das oitavas de final e segue na perseguição do Arsenal na Premier League. Já o Bayern vive um momento de recuperação após trocar Julian Nagelsmann por Thomas Tuchel no comando da equipe, e recentemente recuperou a liderança da Bundesliga.

Principais destaques: Do lado inglês, o atacante Haaland é uma máquina de fazer gols e briga pela artilharia da competição. Já do lado alemão, o volante Joshua Kimmich é o ponto de equilíbrio da equipe e se mostra muito regular.

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

Real Madrid x Chelsea

Real Madrid é amplamente favorito diante do Chelsea Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Como chegam: O Real Madrid não consegue repetir o desempenho que tem na Liga dos Campeões em outra competição. No Campeonato Espanhol, só venceu 2 dos últimos 5 jogos e está longe do líder Barcelona, rival que derrotou por 4 a 0 na semifinal da Copa do Rei. O Chelsea vive uma temporada muito ruim. Resultados e desempenho recentes derrubaram o técnico Graham Potter e o clube se encontra na 11° posição da Premier League.

Principais destaques: O principal nome dos Merengues atualmente é Vinicius Junior. O brasileiro vem acumulando números expressivos e grandes atuações nesta temporada. Já nos Blues, o grande destaque é o meia Enzo Fernández, que foi recentemente contratado por 121 milhões de euros. Ele conquistou a Copa do Mundo do Catar pela Argentina e faz uma excelente temporada.

Onde assistir: Space e HBO Max.

Napoli x Milan

Napoli e Milan fazem o duelo italiano nas quartas de final Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Como chegam: O Napoli vive uma temporada de glória. Fez uma primeira fase da Liga dos Campeões exuberante e passou com facilidade sobre o Eintracht Frankfurt nas oitavas. Além disso, é o atual líder do Campeonato Italiano com larga vantagem para o segundo colocado. O Milan também faz boa temporada, mas oscila um pouco mais que o rival. Sofreu para eliminar o Tottenham e ocupa atualmente a quarta colocação no Campeonato Italiano.

Principais destaques: A equipe de Nápoles tem em Kvaratskhelia a grande revelação da temporada. Além de grande finalizador, o georgiano é excelente driblador e tem sido decisivo. No Milan, Rafael Leão tem se consolidado cada vez mais como um dos jogadores mais promissores do futebol mundial.