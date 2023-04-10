  • Início
  • Futebol
  • Nenê é liberado pelo Vasco e voltará ano que vem em nova função
Nenê é liberado pelo Vasco e voltará ano que vem em nova função

Clube anunciou na tarde desta segunda-feira (10) que rescindiu, em comum acordo, o contrato do atleta de 41 anos, que retornará na próxima temporada como diretor

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 16:26

Redação de A Gazeta

Nenê ainda não sabe se irá se aposentar dos gramados ou se irá para outro clube Crédito: Daniel Ramalho/Vasco
O Vasco da Gama anunciou na tarde desta segunda-feira (10) que rescindiu o contrato de Nenê em comum acordo. O jogador de 41 anos sai do clube, mas não sabe ainda se permanece na ativa, ou se pendura as chuteiras definitivamente. O combinado com o Cruzmaltino prevê um retorno na temporada que vem, porém, em nova função que ainda não foi definida.
"O Vasco da Gama informa que o atleta Nenê foi liberado pelo clube, em comum acordo, nesta segunda-feira (10/4). O Gigante da Colina agradece ao ídolo pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. Nenê retornará ao Vasco no próximo ano, quando iniciará seu pós-carreira, em uma nova função", informou o Vasco por meio de nota oficial.
O jogador já esteve no CT Moacyr Barbosa para se despedir dos companheiros e funcionários do clube. Ele encerra a sua segunda passagem pelo clube. A primeira foi entre 2015 e 2018, quando conquistou os títulos do Carioca e da Taça Guanabara em 2016 (invicto) e a Taça Rio de 2017. Retornou ao Vasco em 2021 e foi fundamental na campanha do acesso em 2022. O camisa 10 vestiu a camisa do Gigante por mais de 200 vezes e marcou 63 gols, além de distribuir 51 assistências.

