  Confira onde assistir aos principais jogos da terceira fase da Copa do Brasil
Confira onde assistir aos principais jogos da terceira fase da Copa do Brasil

Entre terça-feira (11) e quinta-feira (13), 32 equipes entram em campo em busca de um bom resultado na partida de ida da terceira fase da competição mais democrática do Brasil

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 09:42

Redação de A Gazeta

Copa do Brasil é uma das competições mais cobiçadas do país Crédito: Flickr / CBF
  • Botafogo-SP x Santos
    Quando:     terça-feira (11), às 19h
    Onde: Santa Cruz, Ribeirão Preto
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Internacional x CSA-AL
    Quando:     terça-feira (11), às 20h
    Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
    Transmissão: Amazon Prime

  • São Paulo x Ituano
    Quando:     terça-feira (11), às 21h30
    Onde: Morumbi, São Paulo
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Fluminense x Paysandu
    Quando:     quarta-feira (12), às 19h30
    Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Palmeiras x Tombense
    Quando:     quarta-feira (12), às 20h
    Onde: Allianz Parque, São Paulo
    Transmissão: Amazon Prime

  • Remo x Corinthians
    Quando:     quarta-feira (12), às 21h30
    Onde: Mangueirão, Belém
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Ypiranga x Botafogo
    Quando: quarta-feira (12), às 21h30
    Onde: Colosso da Lagoa, Erechim
    Transmissão:     Amazon Prime

  • Atlético-MG x Brasil de Pelotas
    Quando: quarta-feira (12), às 21h30
    Onde: Mineirão, Belo Horizonte
    Transmissão:     Amazon Prime

  • Náutico x Cruzeiro
    Quando: quinta-feira (13), às 19h
    Onde: Aflitos, Recife
    Transmissão:     Premiere e SporTV

  • Maringá x Flamengo
    Quando: quinta-feira (13), às 20h
    Onde: Willie Davids, Maringá
    Transmissão:     Amazon Prime

  • ABC-RN x Grêmio
    Quando: quinta-feira (13), às 21h30
    Onde: Frasqueirão, Natal
    Transmissão:     Premiere e SporTV

