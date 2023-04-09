Atlético vence o América mais uma vez e levanta o 48° título Mineiro

O Atlético-MG é campeão do Campeonato Mineiro pelo quarto ano seguido e aumenta sua hegemonia neste Estadual, agora com 48 títulos. Na tarde deste domingo, no jogo de volta da decisão, o time alvinegro voltou a vencer o América, por 2 a 0, agora no Estádio do Mineirão, para ficar com a taça. Hulk, um em cada tempo, marcou os dois gols.
No jogo de ida da decisão, disputado no último final de semana, no Estádio Independência, o Atlético-MG havia vencido por 3 a 2 e já tinha chegado com vantagem nesta decisão. A festa foi grande pelo título, já que o Mineirão estava lotado com mais de 55 mil torcedores.
O Atlético-MG vinha de uma derrota na fase de grupos da Libertadores, enquanto o América-MG chegou embalado por uma goleada na Copa Sul-Americana, mas não conseguiu manter o bom futebol. Com isso, o Atlético segue como maior campeão estadual com 48 títulos. O rival tem 16 títulos, o último deles conquistado em 2016. Fora da decisão, o Cruzeiro tem 38, com última conquista em 2018.
Em desvantagem, o América começou a partida em cima, fazendo pressão na área adversária. Tanto que nos primeiros minutos, chegou duas vezes com perigo com o atacante Mastriani. A primeira ele acertou o travessão e na segunda chance, mesmo de frente para o goleiro Everson, chutou por cima.
Do outro lado, o Atlético foi mais decisivo e abriu o placar logo na primeira chegada que teve. Aos 20 minutos, Zaracho cruzou na área e Arthur acabou derrubando Igor Gomes. Depois de analisar o VAR, o árbitro decidiu marcar pênalti. Hulk foi para a cobrança e não desperdiçou. Nos minutos finais, a intensidade da partida caiu um pouco, mas o alvinegro foi para o intervalo em vantagem.
A resposta atleticana, mais uma vez, foi em forma de gols. Aos 25 minutos, Zaracho puxou o contra-ataque e cruzou na área. Hulk apareceu sozinho na segunda trave para completar de carrinho para o gol.
Nos minutos finais, o rival até teve a chance de descontar em uma cobrança de pênalti de Welligton Paulista, aos 43 minutos, que foi marcado após Henrique Almeida ser derrubado na área. Mas, Everson defendeu a penalidade e o jogo terminou mesmo 2 a 0