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Confusão após o jogo

Meia do Real Madrid agride jogador do Villarreal; equipe alega motivo grave

A agressão aconteceu enquanto o lateral do Villarreal estava a caminho do ônibus do time. Segundo o jornal espanhol Marca, o uruguaio esperava o rival na saída do vestiário

Publicado em 09 de Abril de 2023 às 10:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 abr 2023 às 10:48
O meia do Real Madrid Fede Valverde deu um soco no rosto de Baena, do Villarreal, após a partida deste sábado (8). A agressão aconteceu enquanto o lateral do Villarreal estava a caminho do ônibus do time.
Valverde tem sido um dos pilares do Real Madrid
Valverde se envolveu em uma confusão após a derrota do Real Madrid Crédito: Instagram Uruguai/Divulgação
Ao encontrá-lo, desferiu um soco em seu rosto. Procurada, a equipe de Valverde explicou a situação.
Segundo a equipe do jogador do Real Madrid, o ranço começou no confronto entre Real e Villarreal pela Copa do Rei. Nesse jogo, Baena teria chutado Valverde e xingado seu filho.
Representantes de Valverde disseram, ainda, que o jogador deixou passar o episódio. Mas, no jogo deste sábado, o rival teria repetido a provocação. Ao encontrá-lo, o uruguaio teria dito que "com família não se brinca".
Baena cogita registrar um boletim de ocorrência contra o jogador.

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