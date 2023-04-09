Chocolate! Fluminense atropela o Flamengo e conquista o Campeonato Carioca

Cano marcou dois gols e foi importante para a conquista do título do Fluminense Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense venceu o Flamengo por 4 a 1 e conquistou o 33° título do Campeonato Carioca. Com um Maracanã lotado, o Tricolor das Laranjeiras não tomou conhecimento do rival na noite deste domingo (9) e reverteu a derrota que havia sofrido na primeira partida da decisão. Marcelo, Cano (2x) e Alexsander marcaram os gols da equipe; Ayrton Lucas descontou para o Rubro-Negro.

Agora os dois clubes voltam o foco para a terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense recebe o Paysandu na próxima quarta-feira (12), às 19h30. Já o Flamengo sai para enfrentar o Maringá na quinta-feira (13), às 20h.

O jogo

A partida começou dando a tônica do que seria a noite no Maracanã. O Fluminense precisava vencer, após o revés da primeira partida. Por isso, foi para cima desde o início. Já o Flamengo, apostou em se defender e suportar a pressão. Não segurou, e o Tricolor foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, com gols de Marcelo, aos 30 minutos, e Cano, aos 34.

Na volta do intervalo, Vítor Pereira promoveu duas mudanças que esboçaram uma reação na equipe. Durou pouco - logo aos 10 minutos da segunda etapa, Cano amplia o placar após pênalti marcado em toque de mão de Fabrício Bruno. Depois do terceiro gol, o Fluminense colocou o Flamengo na roda e ampliou o placar, com o gol de Alexsander, aos 20 minutos. Ao final da partida, Ayrton Lucas marca o gol de "honra" do Rubro-Negro, mas já era tarde demais. Fluminense bi-campeão do Campeonato Carioca, novamente em cima do maior rival.

Ficha de jogo