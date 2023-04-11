Com saída de Vítor Pereira, Flamengo já gastou R$ 37 milhões em multas

Com a demissão de Vítor Pereira na manhã desta terça-feira (11), o Flamengo chegou a marca de R$ 37 milhões gastos com multas rescisórias a treinadores no período do primeiro semestre de 2020 a abril de 2023.
A saída do português culminou em um novo gasto de R$ 15 milhões de reais, abrindo um rombo na programação financeira da equipe carioca para a temporada de 2023.
Tudo começou com a tentativa dos cartolas rubro-negros em substituir Jorge Jesus, que deixou o Fla rumo ao Benfica em 2020. O primeiro a chegar à Gávea foi o espanhol Domenéc Torrent, que foi demitido no mesmo ano da saída de J.J, com uma multa de R$ 11, 4 milhões.
Depois, foi a vez de Rogério Ceni não conseguir resultados expressivos e sair com R$ 3 milhões em conta após a demissão. Já Paulo Sousa, que chegou em 2022, faturou R$ 7,7 milhões com a quebra de contrato por parte do Flamengo.
A saída de Vítor Pereira é a mais amarga para os cofres do clube já que o valor de sua multa chega aos R$ 15 milhões. Além disso, as derrotas na Supercopa, Recopa, Mundial, Taça Guanabara e Campeonato Carioca em um período de três meses, fizeram com que a equipe deixasse de ganhar, aproximadamente, R$ 44 milhões em premiações.