Com saída de Vítor Pereira, Flamengo já gastou R$ 37 milhões em multas

Vítor Pereira foi demitido do Flamengo na manhã de terça-feira (11) Crédito: Redes Sociais

Com a demissão de Vítor Pereira na manhã desta terça-feira (11), o Flamengo chegou a marca de R$ 37 milhões gastos com multas rescisórias a treinadores no período do primeiro semestre de 2020 a abril de 2023.

A saída do português culminou em um novo gasto de R$ 15 milhões de reais, abrindo um rombo na programação financeira da equipe carioca para a temporada de 2023.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 11, 2023

Tudo começou com a tentativa dos cartolas rubro-negros em substituir Jorge Jesus, que deixou o Fla rumo ao Benfica em 2020. O primeiro a chegar à Gávea foi o espanhol Domenéc Torrent, que foi demitido no mesmo ano da saída de J.J, com uma multa de R$ 11, 4 milhões.

Depois, foi a vez de Rogério Ceni não conseguir resultados expressivos e sair com R$ 3 milhões em conta após a demissão. Já Paulo Sousa, que chegou em 2022, faturou R$ 7,7 milhões com a quebra de contrato por parte do Flamengo.