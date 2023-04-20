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Corinthians anuncia Cuca como novo técnico

Clube paulista demitiu o treinador Fernando Lázaro na tarde desta quinta-feira (20) após sequência ruim de resultados e já tem comandante novo

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 17:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 abr 2023 às 17:11
Cuca chega ao Corinthians para assumir a vaga de Fernando Lázaro
Cuca chega ao Corinthians para assumir a vaga de Fernando Lázaro Crédito: Karen Fontes/iShoot
O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (20) a contratação de Cuca. Ele assume o posto de Fernando Lázaro, que segue na comissão técnica. O treinador chega com dois integrantes de comissão técnica: Cuquinha (auxiliar técnico) e Daniel dos Santos Cerqueira (analista de desempenho).

Veja o anuncio do Corinthians

"Nesta quinta-feira (20), o Corinthians acertou a contratação do técnico Cuca para o comando técnico da equipe. Aos 59 anos, será a primeira passagem do vitorioso treinador pelo Timão. O contrato é válido até 31 de dezembro de 2023. Com um currículo de quase 25 anos como técnico, Cuca acumula títulos de CONMEBOL Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e diversos estaduais pelo país. Junto a ele, chegam Cuquinha, seu auxiliar técnico, e Daniel dos Santos Cerqueira, analista de desempenho, que se juntarão à comissão técnica permanente do clube. O Corinthians deseja sucesso na jornada dos novos profissionais da equipe."

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