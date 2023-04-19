Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo

O São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira (19) que o treinador Rogério Ceni não comanda mais a equipe. Além dele, os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto também foram desligados.

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta (19). Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto. + pic.twitter.com/sDN1MSpdT3

A demissão veio após uma sequência de jogos com um desempenho abaixo do esperado pela torcida, agravados pela eliminação precoce no Estadual e a derrota na estreia do Campeonato Brasileiro. Foram quase 18 meses de trabalho e dois vice-campeonatos: um do Campeonato Paulista e outro da Copa Sul-Americana.