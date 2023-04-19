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Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo

Treinador não resistiu a sequência de resultados e desempenhos ruins e foi desligado do clube; Ceni é o segundo técnico a ser demitido após a estreia do Brasileiro

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2023 às 14:54
O técnico Rogério Ceni, agora do São Paulo
Rogério Ceni encerra sua segunda passagem pelo clube como treinador Crédito: Reprodução Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira (19) que o treinador Rogério Ceni não comanda mais a equipe. Além dele, os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto também foram desligados.
A demissão veio após uma sequência de jogos com um desempenho abaixo do esperado pela torcida, agravados pela eliminação precoce no Estadual e a derrota na estreia do Campeonato Brasileiro. Foram quase 18 meses de trabalho e dois vice-campeonatos: um do Campeonato Paulista e outro da Copa Sul-Americana.

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