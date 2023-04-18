Neymar e Bruna Biancardi anunciam que estão "grávidos"

Neymar será pai pela segunda vez. A modelo e namorada do jogador Bruna Biancardi anunciou a gravidez através das redes sociais. O atacante do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira tem 31 anos e já é pai de Davi Lucca, seu primogênito, filho da influencer Carol Dantas.
“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você!”, publicou Bruna.
Nos comentários da publicação, o capixaba Richarlison, Gabriel Medina e vários outros parças de Neymar comemoraram o momento com o jogador e a modelo.