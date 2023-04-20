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Sob nova direção

Pedro brilha e Flamengo vence o Ñublense na Libertadores

Partida no Maracanã marcou a estreia do técnico argentino Jorge Sampaoli no comando do clube rubro-negro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 abr 2023 às 23:36

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 23:36

Pedro marcou os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Ñublense
Pedro marcou os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Ñublense Crédito: Conmebol/Divulgação
O Flamengo venceu o Ñublense por 2 a 0, no Maracanã, nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada da Libertadores. Foi a estreia do técnico Jorge Sampaoli no comando da equipe.Pedro marcou os dois gols da partida, aos 15 e aos 38 minutos do primeiro tempo. O Fla foi amplamente superior na partida e criou chances para vencer por um placar mais elástico. O time adversário, por sua vez, não finalizou nenhuma vez no jogo ao gol defendido por Santos.
O Rubro-Negro conquistou os seus primeiros pontos no Grupo A e igualou Aucas e Racing, que duelam amanhã (20) no outro jogo da rodada. Já a equipe chilena, que está disputando a Libertadores pela primeira vez, segue zerada na lanterna. O Flamengo volta a campo pela Libertadores no dia 4 de maio para enfrentar o Racing, fora de casa, às 19h (de Brasília). Antes disso, a equipe atua pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil.

O Jogo

O novo comandante flamenguista retornou com o esquema com três zagueiros e definiu Gabigol como o primeiro capitão da 'era Sampaoli'.
O treinador argentino promoveu quatro mudanças no time titular do Rubro-Negro que venceu o Coritiba sob o comando interino de Mário Jorge. David Luiz, Vidal, Marinho e Pedro entraram, enquanto Wesley, Everton Ribeiro, Matheus França e Cebolinha foram para o banco.
Foram justamente duas das escolhas do comandante que criaram as jogadas dos gols do Fla. Marinho foi o responsável pelas duas assistências para Pedro marcar o doblete. O clube brasileiro dominou o primeiro tempo e não deixou o Ñublense respirar. Os visitantes tiveram poucas oportunidades, quase todas no contra-ataque, e mal ofereceram perigo.
O Rubro-Negro administrou a vantagem após o intervalo e venceu sem sustos. A equipe não teve uma atuação de manual, mas conseguiu ser segura defensivamente e demonstrou força coletiva no ataque no que foi o cartão de visitas de Jorge Sampaoli.

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