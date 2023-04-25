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Sem aulas

Temporal destelha parte de telhado e escola é interditada em Anchieta

No sábado (22), durante uma chuva forte, parte do telhado caiu e as aulas estão suspensas. A prefeitura disse que está alugando um imóvel para acomodar os estudantes

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 16:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 abr 2023 às 16:36
Escola é interditada em Anchieta após destelhamento
Boa parte do forro e do telhado vieram abaixo com o temporal do último sábado (25) Crédito: Leitor| A Gazeta
A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental "Esther Soares da Trindade Santana", localizada no bairro Parati, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, está interditada desde o último sábado (22). Durante uma chuva forte, parte do telhado caiu e as aulas foram suspensas. A prefeitura disse que está alugando um imóvel para acomodar os estudantes.
A notícia foi publicada durante a tarde desta terça-feira (25) nas redes sociais do município. De acordo com informações repassadas pela prefeitura, o problema foi devido ao grande volume de chuva, em curto período de tempo, que acabou pesando e provocando a queda de parte do telhado.
A unidade possui 77 alunos que estudam no turno da manhã e tarde. Pai de um aluno da unidade, Leonardo Pereira, ficou preocupado com a segurança da escola. “Meu filho estuda no segundo período, tem quatro anos. O problema aconteceu era umas 13h e graças a Deus não havia aula”, contou o pai.
Temporal destelha parte de telhado e escola é interditada em Anchieta
O telhado da escola em Anchieta ficou bastante danificado após o temporal do último final de semana Crédito: Leitor| A Gazeta
Com a interdição, segundo a prefeitura, o local passará por reforma e não existe previsão de retorno dos alunos. “A Prefeitura de Anchieta vem providenciado junto a uma comissão de pais, dentro das possibilidades, um novo local na própria comunidade — de acordo com o anseio dos pais dos estudantes — para resolver o mais breve possível o problema”, informou o município.
Parte do teto e do forro doram avariados com o temporal Crédito: Leitor| A Gazeta

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