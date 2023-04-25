Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem vítimas

Carreta tomba na Rodovia do Contorno e complica trânsito em Cariacica

Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (25) na BR 101; duas faixas foram interditadas; motorista estava sob efeito de álcool, segundo a PRF

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 16:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2023 às 16:03
Uma carreta carregada de sucata tombou na BR 101, trecho conhecido como Rodovia do Contorno, altura de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (25). Imagens mostram o material todo caído na pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas. Ainda de acordo com a corporação, o motorista estava sob efeito de álcool; por isso, foi levado à Delegacia Regional do município. 
Carreta com sucata tomba no Contorno, em Cariacica
Carreta com sucata tomba no Contorno, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
O acidente aconteceu no km 284,5. De acordo com a PRF, o tráfego segue fluindo pelo acostamento. Vídeos gravados por pessoas que passavam pelo local mostram o trecho com congestionamento.
A Eco101, concessionária que administra a via, informou que "a ocorrência foi registrada às 14h11 desta terça-feira (25). Recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF estão no local para atendimento. As faixas 1 e 2, sentido sul, estão com interdição e o trafego está fluindo por desvio".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Cariacica rodovia do contorno Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados