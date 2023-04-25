Carreta tomba na Rodovia do Contorno e complica trânsito em Cariacica

O acidente aconteceu no km 284,5. De acordo com a PRF, o tráfego segue fluindo pelo acostamento. Vídeos gravados por pessoas que passavam pelo local mostram o trecho com congestionamento.

A Eco101, concessionária que administra a via, informou que "a ocorrência foi registrada às 14h11 desta terça-feira (25). Recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF estão no local para atendimento. As faixas 1 e 2, sentido sul, estão com interdição e o trafego está fluindo por desvio".