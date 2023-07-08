Drogas são encontradas dentro de túmulo em cemitério de Colatina

Pedras de crack e um pedaço de maconha foram encontradas por um cão farejador da Polícia Militar dentro de um túmulo de mármore no cemitério do bairro São Judas, em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (7). A apreensão aconteceu após um suspeito fugir, ao ver a polícia próximo ao local.
Policiais militares contaram que foram acionados inicialmente para outro local do bairro, após denúncia de que drogas estariam escondidas em um terreno. No local, o cão Top da equipe K9, especialista em faro de armas e drogas, auxiliou a polícia a encontrar 110 pedras de crack.
Após encerramento das buscas e já retornando à delegacia, os policiais viram um rapaz próximo ao cemitério do bairro São Judas Tadeu e, ao perceber a presença policial, fugiu. Em buscas pelo cemitério, o cão apontou que teria algo suspeito dentro de um túmulo. No local havia pedras de crack e um pedaço de maconha. O suspeito conseguiu fugir. O material apreendido foi encaminhado à delegacia da cidade.
SUBMETRALHADORA
Ainda durante a noite de sexta-feira, um homem acabou preso com uma submetralhadora de fabricação caseira na Rua Fioravante Rossi, no bairro São Braz, também em Colatina. De acordo com a Polícia Militar, eles receberam a denúncia de que o suspeito estaria utilizando uma documentação falsa e contra ele havia um mandado de prisão em aberto.
O homem, que não teve o nome revelado, foi encontrado com a arma de fogo, dois carregadores, a carteira nacional de habilitação (CNH) e o CPF adulterados. O material e o detido foram apresentados na Delegacia Regional de Colatina.
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por uso de documento falso e por registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.