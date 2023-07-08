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Apreensão

Drogas são encontradas dentro de túmulo em cemitério de Colatina

Cão farejado auxiliou policiais militares durante as buscas; suspeito conseguiu fugir

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 14:26

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 jul 2023 às 14:26
Pedras de crack e um pedaço de maconha foram encontradas por um cão farejador da Polícia Militar dentro de um túmulo de mármore no cemitério do bairro São Judas, em Colatina,  Região Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (7). A apreensão aconteceu após um suspeito fugir, ao ver a polícia próximo ao local.
Cão farejador localiza drogas escondidas em tumulo de cemitério
Pedra de  crack achada dentro de túmulo Crédito: Polícia Militar
Policiais militares contaram que foram acionados inicialmente para outro local do bairro, após denúncia de que drogas estariam escondidas em um terreno. No local, o cão Top da equipe K9, especialista em faro de armas e drogas, auxiliou a polícia a encontrar 110 pedras de crack.
Após encerramento das buscas e já retornando à delegacia, os policiais viram um rapaz próximo ao cemitério do bairro São Judas Tadeu e, ao perceber a presença policial, fugiu. Em buscas pelo cemitério, o cão apontou que teria algo suspeito dentro de um túmulo. No local havia pedras de crack e um pedaço de maconha. O suspeito conseguiu fugir. O material apreendido foi encaminhado à delegacia da cidade.

SUBMETRALHADORA

Ainda durante a noite de sexta-feira, um homem acabou preso com uma submetralhadora de fabricação caseira na Rua Fioravante Rossi, no bairro São Braz, também em Colatina. De acordo com a Polícia Militar, eles receberam a denúncia de que o suspeito estaria utilizando uma documentação falsa e contra ele havia um mandado de prisão em aberto.
Submetralhadora de fabricação é apreendida em Colatina Crédito: Polícia Militar
O homem, que não teve o nome revelado, foi encontrado com a arma de fogo, dois carregadores, a carteira nacional de habilitação (CNH) e o CPF adulterados. O material e o detido foram apresentados na Delegacia Regional de Colatina.
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por uso de documento falso e por registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.

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