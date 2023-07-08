Drogas são encontradas dentro de túmulo em cemitério de Colatina

Pedras de crack e um pedaço de maconha foram encontradas por um cão farejador da Polícia Militar dentro de um túmulo de mármore no cemitério do bairro São Judas, em Colatina , Região Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (7). A apreensão aconteceu após um suspeito fugir, ao ver a polícia próximo ao local.

Pedra de crack achada dentro de túmulo Crédito: Polícia Militar

Policiais militares contaram que foram acionados inicialmente para outro local do bairro, após denúncia de que drogas estariam escondidas em um terreno. No local, o cão Top da equipe K9, especialista em faro de armas e drogas, auxiliou a polícia a encontrar 110 pedras de crack.

Após encerramento das buscas e já retornando à delegacia, os policiais viram um rapaz próximo ao cemitério do bairro São Judas Tadeu e, ao perceber a presença policial, fugiu. Em buscas pelo cemitério, o cão apontou que teria algo suspeito dentro de um túmulo. No local havia pedras de crack e um pedaço de maconha. O suspeito conseguiu fugir. O material apreendido foi encaminhado à delegacia da cidade.

SUBMETRALHADORA

Ainda durante a noite de sexta-feira, um homem acabou preso com uma submetralhadora de fabricação caseira na Rua Fioravante Rossi, no bairro São Braz, também em Colatina. De acordo com a Polícia Militar, eles receberam a denúncia de que o suspeito estaria utilizando uma documentação falsa e contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Submetralhadora de fabricação é apreendida em Colatina Crédito: Polícia Militar

O homem, que não teve o nome revelado, foi encontrado com a arma de fogo, dois carregadores, a carteira nacional de habilitação (CNH) e o CPF adulterados. O material e o detido foram apresentados na Delegacia Regional de Colatina.