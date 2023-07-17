Motorista de caminhão invade contramão e atinge carro em Vitória

O trânsito foi completamente interditado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes — a Beira-Mar — sentido Centro de Vitória, após uma colisão entre um caminhão e um carro no fim da manhã desta segunda-feira (17). Um casal de aposentados, de 64 e 65 anos, que estava dentro do carro, ficou ferido e foi socorrido.

O acidente ocorreu próximo ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). De acordo com a apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, o casal seguia sentido Centro de Vitória quando o motorista do caminhão, que seguia no sentido contrário, perdeu o freio, invadiu a contramão e colidiu contra o carro do casal.

Caminhão invadiu a contramão e atingiu carro Crédito: Samy Ferreira

Uma filha das vítimas esteve no local do acidente e conversou com a reportagem. Ela contou que os pais ainda passarão por exames, mas que, aparentemente, estão bem.

O motorista do caminhão disse que perdeu o freio e por isso invadiu a contramão. Com ele estavam outros dois homens, que precisaram de atendimento médico. O condutor disse ainda que veículo — que é usado para fretes — foi retirado de uma oficina mecânica uma hora antes, e, justamente foi levado ao estabelecimento para verificação do sistema de frenagem. Ele permaneceu no local do acidente e narrou os fatos aos militares.

Por conta da colisão, a pista sentido Centro de Vitória foi completamente interditada na altura do Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A Guarda Municipal de Vitória disse que o trânsito precisou ser desviado para Rua Raimundo Nonato, mas, por volta das 14h40, o tráfego na avenida foi totalmente liberado.

Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares descobriram que um dos passageiros do caminhão possuía mandado de prisão em aberto. Não foi divulgado por qual crime. Após ter alta médica, ele será encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A reportagem demandou mais informações à Polícia Civil. O texto será atualizado, se houver retorno.

Casal que estava no carro foi socorrido e levado para hospital Crédito: Samy Ferreira