Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito interditado

Motorista de caminhão invade contramão e atinge carro em Vitória

Acidente aconteceu na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes; motorista de caminhão disse que perdeu o freio do veículo

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2023 às 13:27
O trânsito foi completamente interditado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes — a Beira-Mar — sentido Centro de Vitória, após uma colisão entre um caminhão e um carro no fim da manhã desta segunda-feira (17). Um casal de aposentados, de 64 e 65 anos, que estava dentro do carro, ficou ferido e foi socorrido. 
O acidente ocorreu próximo ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). De acordo com a apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, o casal seguia sentido Centro de Vitória quando o motorista do caminhão, que seguia no sentido contrário, perdeu o freio, invadiu a contramão e colidiu contra o carro do casal.
Acidente entre carro e caminhão na Avenida Beira-Mar
Caminhão invadiu a contramão e atingiu carro Crédito: Samy Ferreira
Uma filha das vítimas esteve no local do acidente e conversou com a reportagem. Ela contou que os pais ainda passarão por exames, mas que, aparentemente, estão bem. 
O motorista do caminhão disse que perdeu o freio e por isso invadiu a contramão. Com ele estavam outros dois homens, que precisaram de atendimento médico. O condutor disse ainda que veículo — que é usado para fretes — foi retirado de uma oficina mecânica uma hora antes, e, justamente foi levado ao estabelecimento para verificação do sistema de frenagem. Ele permaneceu no local do acidente e narrou os fatos aos militares.
Por conta da colisão, a pista sentido Centro de Vitória foi completamente interditada na altura do Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A Guarda Municipal de Vitória disse que o trânsito precisou ser desviado para Rua Raimundo Nonato, mas, por volta das 14h40, o tráfego na avenida foi totalmente liberado.
Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares descobriram que um dos passageiros do caminhão possuía mandado de prisão em aberto. Não foi divulgado por qual crime. Após ter alta médica, ele será encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A reportagem demandou mais informações à Polícia Civil. O texto será atualizado, se houver retorno.
Acidente entre carro e caminhão na Avenida Beira-Mar
Casal que estava no carro foi socorrido e levado para hospital Crédito: Samy Ferreira

Atualização

17/07/2023 - 4:26
O texto foi atualizado com informações sobre o trânsito liberado e atualizações da Polícia Militar que fez o atendimento à ocorrência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados