Investigado por agredir mulher será indiciado por três crimes em Linhares

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado há duas semanas. Segundo apuração de A Gazeta, a mulher prestou depoimento na última sexta-feira (14), quando foi solicitada uma medida protetiva contra o agressor. As imagens mostram o agressor dando socos na mulher, que cai no chão. Em outro momento, com as mãos, ele aperta o pescoço dela e dá empurrões. No fim, o homem fala: “Agora eu vou ser preso, mesmo”. Os registros foram feitos por outra pessoa que está no ambiente, que não foi identificada.

O homem foi intimado e compareceu à delegacia na segunda-feira (17), quando confirmou o que mostram as imagens e falou sobre o que teria acontecido. “Ele esteve na delegacia ontem à tarde. Disse que houve um atrito por ciúmes, outras coisas de casal, e que acabou perdendo a cabeça. Nada justifica a agressão, que, inclusive, está registrada em vídeos. Ele será indiciado por lesão corporal, ameaça e injúria”, afirmou Lucindo.

O delegado acrescentou que a Justiça concedeu medida protetiva para a vítima e que se o suspeito desrespeitar a ordem pode ser preso. “Foi concedida pela Justiça de afastamento. Se ele descumprir, vai preso”, completou.

A mulher agredida foi procurada pela reportagem, mas não quis falar sobre o assunto. O advogado do investigado, Júnior Mendonça, deu entrevista para a TV Gazeta Norte e deu mais informações sobre o caso.