Investigado por agredir mulher será indiciado por três crimes em Linhares

O homem de 25 anos investigado por agredir a companheira em Linhares, no Norte do Espírito Santo, vai ser indiciado por três crimes: lesão corporal, ameaça e injúria. A informação foi confirmada pelo delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares e responsável pelo caso, em entrevista à TV Gazeta Norte nesta terça-feira (18). O caso veio à tona quando vídeos da violência circularam nas redes sociais na última semana.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado há duas semanas. Segundo apuração de A Gazeta, a mulher prestou depoimento na última sexta-feira (14), quando foi solicitada uma medida protetiva contra o agressor. As imagens mostram o agressor dando socos na mulher, que cai no chão. Em outro momento, com as mãos, ele aperta o pescoço dela e dá empurrões. No fim, o homem fala: “Agora eu vou ser preso, mesmo”. Os registros foram feitos por outra pessoa que está no ambiente, que não foi identificada.
O homem foi intimado e compareceu à delegacia na segunda-feira (17), quando confirmou o que mostram as imagens e falou sobre o que teria acontecido. “Ele esteve na delegacia ontem à tarde. Disse que houve um atrito por ciúmes, outras coisas de casal, e que acabou perdendo a cabeça. Nada justifica a agressão, que, inclusive, está registrada em vídeos. Ele será indiciado por lesão corporal, ameaça e injúria”, afirmou Lucindo.
O delegado acrescentou que a Justiça concedeu medida protetiva para a vítima e que se o suspeito desrespeitar a ordem pode ser preso. “Foi concedida pela Justiça de afastamento. Se ele descumprir, vai preso”, completou.
A mulher agredida foi procurada pela reportagem, mas não quis falar sobre o assunto. O advogado do investigado, Júnior Mendonça, deu entrevista para a TV Gazeta Norte e deu mais informações sobre o caso.
“Realmente ocorreu a agressão. Gostaria de deixar bem claro que nenhum tipo de agressão se justifica, muito menos contra uma mulher. Ele me procurou e relatou o que aconteceu, há cerca de 30 dias, porém esse vídeo só veio cair na sociedade na sexta (14). Ele prestou depoimento, confirmou o que aconteceu. Isso foi há 30 dias e, três dias após o caso, os dois voltaram a ter um relacionamento. Após outro desentendimento, mas sem agressão, ele decidiu sair de casa. Foi quando os vídeos foram compartilhados”.