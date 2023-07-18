Empresário é sequestrado e obrigado a repassar senhas de bancos em Cariacica

Um empresário, de 52 anos, foi sequestrado e ameaçado de morte, na manhã de segunda-feira (17), no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica . Segundo a vítima, o criminoso o amarrou nas proximidades do bairro Padre Gabriel, no mesmo município, roubou seu celular com senhas bancárias para que pudesse realizar transferências bancárias via Pix e, em seguida, fugiu no carro da vítima.

Antes de ir embora, o suspeito ainda ameaçou o empresário dizendo que, se não conseguisse transferir o dinheiro, voltaria para matar a vítima. No entanto, o homem conseguiu se soltar e pedir socorro.

A vítima contou à reportagem da TV Gazeta que o sequestro começou por volta de 10h30, quando ele e a esposa saíam de uma loja no bairro Cruzeiro do Sul. Assim que entrou no carro, o criminoso armado apareceu e também entrou no veículo, tomou a condução e seguiu sentido Rodovia Leste-Oeste. A mulher do empresário não foi levada.

O homem relata que, enquanto dirigia, o criminoso apontava arma para ele e fazia ameaças de morte.

Entre os bairros Padre Gabriel e Nova Betânia, em Viana, o suspeito levou o empresário até uma área de mata, onde ele foi amarrado. O criminoso roubou o telefone da vítima e o obrigou a repassar as senhas de bancos. O criminoso disse que, caso não conseguisse realizar as transferências bancárias, iria retornar para matar o empresário.

Depois de um tempo, a vítima conseguiu se soltar, caminhou até um trecho do Rio Formate, atravessou nadando e pediu ajuda em uma casa da região

Enquanto tudo isso acontecia, a mulher da vítima abordou uma equipe da Polícia Militar , em Campo Grande, e informou que seu carro tinha sido roubado e seu marido levado durante a fuga. Com ajuda do localizador do veículo, a polícia encontrou o criminoso. O assaltante ainda tentou fugir com a caminhonete do empresário, bateu em uma árvore e fugiu a pé pela mata.