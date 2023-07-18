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Violência

Presbítero e filho são presos suspeitos de estuprar criança em Vitória

Caso chegou à polícia após a mãe denunciar que, no sábado (15), deixou o filho com o ex-marido e menino de três anos relatou ter sido abusado pelo avô na presença do pai

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 11:52

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 jul 2023 às 11:52
Fachada do Hospital Infantil de Vitória
Fachada do Hospital Infantil de Vitória Crédito: Sesa/Reprodução
Uma mãe denunciou o ex-marido e o pai dele, presbítero de uma igreja, à Polícia Civil pelo estupro do filho de três anos em Vitória, no início da tarde de segunda-feira (17). Os dois homens foram presos, autuados por estupro de vulnerável e encaminhados para o sistema penitenciário. Os nomes dos envolvidos e do bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
O caso chegou à polícia após a mãe comparecer à 1ª Delegacia Regional de Vitória para informar que, no sábado (15), havia deixado o filho com o ex-marido. Por volta de 18h40, a irmã da mulher foi à casa do homem buscar a criança. Consta no boletim de ocorrência que, ao voltar à casa da mãe, o menino começou a apresentar comportamento estranho.
Estranhando o comportamento do filho, a mulher perguntou ao menino como tinha sido o dia na casa do pai e a criança respondeu que o avô teria colocado um objeto em seu ânus. 
O menino relatou que, mesmo pedindo para o avô retirar o objeto, o homem recusou e disse para o neto virar de costas. Nesse momento, o homem teria empurrado o objeto e a criança começou a gritar de dor, momento em que o suspeito o retirou do menino.
Após ouvir o filho, a mãe o levou a um Pronto Atendimento na Capital, e eles foram encaminhados para o Hospital Infantil de Vitória, onde receberam a orientação de registrar o boletim de ocorrência.
Em nota, a Polícia Civil informou que os dois suspeitos foram conduzidos à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foram cumpridos os mandados de prisão preventiva de ambos, por estupro de vulnerável.

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