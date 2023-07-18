Presbítero e filho são presos suspeitos de estuprar criança em Vitória

Fachada do Hospital Infantil de Vitória Crédito: Sesa/Reprodução

O caso chegou à polícia após a mãe comparecer à 1ª Delegacia Regional de Vitória para informar que, no sábado (15), havia deixado o filho com o ex-marido. Por volta de 18h40, a irmã da mulher foi à casa do homem buscar a criança. Consta no boletim de ocorrência que, ao voltar à casa da mãe, o menino começou a apresentar comportamento estranho.

Estranhando o comportamento do filho, a mulher perguntou ao menino como tinha sido o dia na casa do pai e a criança respondeu que o avô teria colocado um objeto em seu ânus.

O menino relatou que, mesmo pedindo para o avô retirar o objeto, o homem recusou e disse para o neto virar de costas. Nesse momento, o homem teria empurrado o objeto e a criança começou a gritar de dor, momento em que o suspeito o retirou do menino.

Após ouvir o filho, a mãe o levou a um Pronto Atendimento na Capital, e eles foram encaminhados para o Hospital Infantil de Vitória, onde receberam a orientação de registrar o boletim de ocorrência.